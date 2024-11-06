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≡ Дональд Трамп лидирует на выборах президента США. Токаев поздравил его с "убедительной победой"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50432
Дональд Трамп лидирует на выборах президента США. Токаев поздравил его с "убедительной победой"
Отправлено: 06.11.24 - 19:56
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Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд ТРАМП побеждает на выборах президента США, которые прошли 5 ноября. Об этом сообщили агентство Associated Press и другие ведущие американские СМИ, ориентируясь на текущие данные о подсчёте голосов.
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О
* ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
373
Re: Дональд Трамп лидирует на выборах президента США. Токаев...
Отправлено: 06.11.24 - 19:56
#1
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Трамп красавчик как ни крути ;-) , и жена у него на зависть всем
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15523
Re: Дональд Трамп лидирует на выборах президента США. Токаев...
Отправлено: 06.11.24 - 20:13
#2
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Цитата:
ОГПУ:

А Байден ваще огонь. С него комейдиный актёр лучше чем с Зеленского. Скучно будет без него.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7187
Дональд Трамп лидирует на выборах президента США. Токаев поздравил его с "убедительной победой"
Отправлено: 06.11.24 - 20:13
#3
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Деда Дональд обещал за три дня закончить войну на окраине,Зеленский растерян, Путин потирает руки. Нетаньях отправил в отставку Минобороны. Весь мир напрягся в ожидании не пойми чего...

[Исправлено: Gljuk, 06.11.2024 - 21:13]
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О
* ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
373
Re: Дональд Трамп лидирует на выборах президента США. Токаев...
Отправлено: 06.11.24 - 20:23
#4
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Цитата:
Vit:

Байден позорник, старый уже, да и конфронтация с Россией глупая затея, тут отдельные персонажи так поверили в проигрыш России, что наговорили лишнего, со стороны глупо выглядят
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6179
Re: Дональд Трамп лидирует на выборах президента США. Токаев...
Отправлено: 06.11.24 - 20:28
#5
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Цитата:
ОГПУ:
да и конфронтация с Россией глупая затея,

Странно , а разве не Россия начала конфронтацию, затеяв войну в 21 веке? Был стишок такой в годы моей молодости:
Мы на горе всем буржуям
мировой пожар раздуем!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6179
Re: Дональд Трамп лидирует на выборах президента США. Токаев...
Отправлено: 06.11.24 - 20:30
#6
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Цитата:
Vit:
А Байден ваще огонь. С него комейдиный актёр лучше

Что теперь Дюжев делать будет? Только в образ Байдена вжился и на тебе! Опять придётся плакать по телевизору.
Профайл
О
* ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
373
Дональд Трамп лидирует на выборах президента США. Токаев поздравил его с "убедительной победой"
Отправлено: 06.11.24 - 20:43
#7
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Цитата:
saba:

Ну раздуют или не раздуют,это ещё не факт, конкретно на США же не нападали?
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1653
Re: Дональд Трамп лидирует на выборах президента США. Токаев...
Отправлено: 06.11.24 - 23:07
#8
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Цитата:
saba:
Что теперь Дюжев делать будет? Только в образ Байдена вжился и на тебе! Опять придётся плакать по телевизору.


.....хорошо,что в другой образ не вжился,да и обошлось всё практически без кровопролития благодаря соседям,да батьки с армянами,это мы герои здесь строчить,а когда кризисная ситуация случилась все головой в песок...да saba где была наша добестная армия и прав. органы.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6179
Дональд Трамп лидирует на выборах президента США. Токаев поздравил его с "убедительной победой"
Отправлено: 07.11.24 - 07:04
#9
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Цитата:
ОГПУ:
на США же не нападали?

Нет не нападали. В России решили в ответ на наглую и беспринципную политику США и всего Запада напасть на кого послабее и к тому же земелькой поживиться! :-)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6179
Дональд Трамп лидирует на выборах президента США. Токаев поздравил его с "убедительной победой"
Отправлено: 07.11.24 - 07:08
#10
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Цитата:
родом из Шанхая2022:

Ничего не понял, Вы на какие-то свои внутренние мысли отвечаете, где без кровопролития, причем батька с армянами, Вы про Кантар что ли?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6712
Re: Дональд Трамп лидирует на выборах президента США. Токаев...
Отправлено: 07.11.24 - 08:46
#11
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Цитата:
сайлау курманов:
в ожидании не пойми чего...

Его Величество - Бакс - подпрыгнул.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6712
Re: Дональд Трамп лидирует на выборах президента США. Токаев...
Отправлено: 07.11.24 - 08:58
#12
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Цитата:
ОГПУ:
поверили в проигрыш России,


На третий год "УСПЕШНОЙ" и "НАСТУПАТЕЛЬНОЙ" войны России против Украины начавшей под девизом "Киев за три дня", ВТОРОЙ армии мира оказаться в глубокой обороне на собственной территории и глубоко в своем тылу, в Курской области, - это разве не проигрыш России ??
Вообще - это какая то странная война - за что воюют, за какие цели ?
Русский мир ??- бред какой то.

Действительно - если русские сами не могут ВЫИГРАТЬ эту свою же собственную развязанную войнушку, то одна надежда на дедушку Трампа- тем более он обещал - за ТРИ дня.
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О
* ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
373
Re: Дональд Трамп лидирует на выборах президента США. Токаев...
Отправлено: 07.11.24 - 08:59
#13
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Доллар твёрдая валюта, с приходом Республиканцев вообще попрёт вверх, хотя вероятно так и так бы попёр, тут я согласен с определёнными людьми, ничего БРИКС с долларом не сделает, детский лепет все разговоры про "крах доллара" максимум на что сил хватит это ограничить или вообще закрыть его свободное хождение в странах ЕАЭС
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