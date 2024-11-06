Отправлено: - 23:07

saba:

Что теперь Дюжев делать будет? Только в образ Байдена вжился и на тебе! Опять придётся плакать по телевизору.

Цитата:.....хорошо,что в другой образ не вжился,да и обошлось всё практически без кровопролития благодаря соседям,да батьки с армянами,это мы герои здесь строчить,а когда кризисная ситуация случилась все головой в песок...да saba где была наша добестная армия и прав. органы.