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Водитель автобуса в Костанае высадил пассажиров за три остановки до конечной. Так было можно?
Водитель автобуса в Костанае высадил пассажиров за три остановки до конечной. Так было можно?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50432
Водитель автобуса в Костанае высадил пассажиров за три остановки до конечной. Так было можно?
Отправлено: 06.11.24 - 18:22
По наблюдениям корреспондента "НГ", днём 6 ноября движение через участок с провалом было если не оживлённым, то, как минимум, постоянным. За 20 минут два автобуса № 10 проехали по провалу в обе стороны - замедляясь при приближении, бережливо.
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v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1046
Re: Водитель автобуса в Костанае высадил пассажиров за три...
Отправлено: 06.11.24 - 18:22
Внимание, вопрос #1. А зачем закупать такие автобусы, которые не могут осилить кОстанайские дороги?
Вопрос #2. Почему весь груз на водителе? Где кондукторы, где информирование пассажиров?
Вопрос #3. Когда в кОстанае научаться делать дороги за один раз, и чтоб на несколько лет? Почему отделы акимата не предъявляют претензий подрядчикам, не заставляют переделывать халтурно выполненные дорожные работы?
Вопрос #2. Почему весь груз на водителе? Где кондукторы, где информирование пассажиров?
Вопрос #3. Когда в кОстанае научаться делать дороги за один раз, и чтоб на несколько лет? Почему отделы акимата не предъявляют претензий подрядчикам, не заставляют переделывать халтурно выполненные дорожные работы?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16919
Re: Водитель автобуса в Костанае высадил пассажиров за три...
Отправлено: 06.11.24 - 19:45
Интересная позиция
А если ямка была бы в начале маршрута и ее не объехать? водила бы набрал салон людей, собрал и оплату а потом бы сказал "не поеду" выходите и пи***е 15 остановок пешком?
Не охринели ли перевозчики?
Какой год уже борзеют то валидаторы ставить не хотели, ныли и истерили что это им не выгодно,конечно не выгодно теневым образом с акимата бабки сосали за фейковый поток пассажиров, теперь уже борзеют доказывая что если валидатор не работает они вполне вправе требовать оплату другим образом и если человек не может оплатить они его высадят
Сколько уже скандалов в соц сетях по этому поводу.
Не пассажирские перевозки у нас а какой-то аульный вариант
Набрали колхозных водил которым только навоз возить по аулам а они людей возят ещё ругаться лезут по каждому поводу
То валидаторы у них не работают,истерят чтобы дал им наличку, то налички у них нет на сдачу то кюуар то проверяют то не проверяют покажи им всю операцию по оплате.
Нет культуры пассажирских перевозок
И пусть не ноют что зарплаты маленькие
Под 500 штук получают и ещё леваки пытаются делать
Нужно ужесточать мониторинг их деятельности
А если ямка была бы в начале маршрута и ее не объехать? водила бы набрал салон людей, собрал и оплату а потом бы сказал "не поеду" выходите и пи***е 15 остановок пешком?
Не охринели ли перевозчики?
Какой год уже борзеют то валидаторы ставить не хотели, ныли и истерили что это им не выгодно,конечно не выгодно теневым образом с акимата бабки сосали за фейковый поток пассажиров, теперь уже борзеют доказывая что если валидатор не работает они вполне вправе требовать оплату другим образом и если человек не может оплатить они его высадят
Сколько уже скандалов в соц сетях по этому поводу.
Не пассажирские перевозки у нас а какой-то аульный вариант
Набрали колхозных водил которым только навоз возить по аулам а они людей возят ещё ругаться лезут по каждому поводу
То валидаторы у них не работают,истерят чтобы дал им наличку, то налички у них нет на сдачу то кюуар то проверяют то не проверяют покажи им всю операцию по оплате.
Нет культуры пассажирских перевозок
И пусть не ноют что зарплаты маленькие
Под 500 штук получают и ещё леваки пытаются делать
Нужно ужесточать мониторинг их деятельности
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 949
Re: Водитель автобуса в Костанае высадил пассажиров за три...
Отправлено: 06.11.24 - 20:42
Цитата:
Ух ты! Месяц назад. А песочком засыпать с проливом водой?! Сверху щпс-ика с цементом подпустить да катнуть пару раз туда-сюда? Ах ну да, у нас же новые технологии. Теплый асфальт, столичные нии и все такое. Еще раз-египтяне три тысячи лет назад знали как дороги строить и ремонтировать. Мы, очевидно, даже с этим не справляемся.
Он был разрыт примерно месяц назад.
Ух ты! Месяц назад. А песочком засыпать с проливом водой?! Сверху щпс-ика с цементом подпустить да катнуть пару раз туда-сюда? Ах ну да, у нас же новые технологии. Теплый асфальт, столичные нии и все такое. Еще раз-египтяне три тысячи лет назад знали как дороги строить и ремонтировать. Мы, очевидно, даже с этим не справляемся.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1653
Re: Водитель автобуса в Костанае высадил пассажиров за три...
Отправлено: 07.11.24 - 01:00
Цитата:
......если такой такой умный найди не аульных,предложи другой вариант,в колхозах то и людей не осталось,одни уехали за бугор другие от водки сгорели...
....а так как у нас курс многовекторной политики нужно попросить наших евродрУзей чтобы обучили наших как ты говоришь аульных водил культуре вождения и прочему автобосному-грузопассажирскому ремеслу,был автобусный и тралейбусный парк всё раздолбали а за 30 лет так и не можим наладить что гордские перевозки то дороги плохие или автобусы шроты,не областных не международных автобусов нет частники камикадзе занимаются перевозками где люди гибнут ..........
abaika95:
А если ямка была бы в начале маршрута и ее не объехать? водила бы набрал салон людей, собрал и оплату а потом бы сказал "не поеду" выходите и пи***е 15 остановок пешком?[/quote
....если у бабки был ...она бы была бы дедкой ....просто напросто маршрут отменили
abaika95:
Не пассажирские перевозки у нас а какой-то аульный вариант Набрали колхозных водил которым только навоз возить по аулам а они людей возят ещё ругаться лезут по каждому поводу
А если ямка была бы в начале маршрута и ее не объехать? водила бы набрал салон людей, собрал и оплату а потом бы сказал "не поеду" выходите и пи***е 15 остановок пешком?[/quote
....если у бабки был ...она бы была бы дедкой ....просто напросто маршрут отменили
abaika95:
Не пассажирские перевозки у нас а какой-то аульный вариант Набрали колхозных водил которым только навоз возить по аулам а они людей возят ещё ругаться лезут по каждому поводу
......если такой такой умный найди не аульных,предложи другой вариант,в колхозах то и людей не осталось,одни уехали за бугор другие от водки сгорели...
....а так как у нас курс многовекторной политики нужно попросить наших евродрУзей чтобы обучили наших как ты говоришь аульных водил культуре вождения и прочему автобосному-грузопассажирскому ремеслу,был автобусный и тралейбусный парк всё раздолбали а за 30 лет так и не можим наладить что гордские перевозки то дороги плохие или автобусы шроты,не областных не международных автобусов нет частники камикадзе занимаются перевозками где люди гибнут ..........
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