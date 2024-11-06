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≡ Приговор за хищение 18 млн тенге за детские путевки огласили в Рудном
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50432
Приговор за хищение 18 млн тенге за детские путевки огласили в Рудном
Отправлено: 06.11.24 - 18:25
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Секретарь руководителя детского воспитательно-оздоровительного комплекса предлагала потенциальным клиентам купить путевки по акции. Оплату принимала на свои личные счета. Женщина заработала на этом «бизнесе» более 18 млн тенге.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
419
Re: Приговор за хищение 18 млн тенге за детские путевки огласили...
Отправлено: 06.11.24 - 18:25
#1
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Скоро на госслужбу некого будет брать, все будут судимы, возможно неоднократно! Воруют, обманывают других, расхищают всё, и все, поэтому неудивительно, что коррупция из-за отсутствия смертной казни расцвела! Должной кары за содеянное нет и возможно, кроме штрафов и условного наказания, отсрочки, не предвидится! Возможно скоро вернут смертную казнь, вот тогда аппетиты и мечты поубавятся! И это уже очевидно, обратного хода нет. Как говорится-каждому свое!
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1795
Re: Приговор за хищение 18 млн тенге за детские путевки огласили...
Отправлено: 06.11.24 - 18:57
#2
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По сути - пальчиком погрозили...
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7187
Re: Приговор за хищение 18 млн тенге за детские путевки огласили...
Отправлено: 06.11.24 - 20:22
#3
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Вроде в Европах нет смертной казни, однако нет такого казнокрадства как у нас. Любопытно было бы узнать, в какие страны убегают мэры и губернаторы тамошних городов после как наворуют много денег если таковые имеют место.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2100
Re: Приговор за хищение 18 млн тенге за детские путевки огласили...
Отправлено: 06.11.24 - 22:12
#4
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Цитата:
сайлау курманов:
, в какие страны убегают мэры и губернаторы тамошних городов после как наворуют много денег если таковые имеют место.

Воруют везде, даже в Китае где есть смертная казнь!
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1795
Приговор за хищение 18 млн тенге за детские путевки огласили в Рудном
Отправлено: 06.11.24 - 22:23
#5
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Цитата:
сайлау курманов:

Там воруют демократично и "без злого умысла". :-)
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