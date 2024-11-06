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≡ Школы не должны красть время - министр просвещения о сокращении уроков
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50432
Школы не должны красть время - министр просвещения о сокращении уроков
Отправлено: 06.11.24 - 22:08
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Министр просвещения Гани Бейсембаев прокомментировал ситуацию, когда некоторые школы вынуждены сокращать учебное время из-за раннего наступления темноты. По его словам, такого быть не должно.
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Z
§ ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
161
Re: Школы не должны красть время - министр просвещения о...
Отправлено: 06.11.24 - 22:08
#1
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Есть правила, где четко прописано количество времени, отведенное на один урок Уважаемый министр! А у вас есть правила где четко прописано что отведя 4-6 уроков учитель должен отдыхать и заниматься семьеё детьми мужем собой в конце концов! Там в основном женщины!!!. А то что то на подготовку к урокам уходит практически всё время! Почему вы его достойно не оплачиваете? Раструбили понимаешь ли что у педагогов зарплата ого го! Попробуйте! И жен мы своих практически не видим ! Они всё время то в школе то поготовка к урокам! то бесконечные олимпиады! Я в 1980 году школу окончил, не было у нас всего этого! А что дают нам все эти ваши олимпиады??? Ровным счётом ничего, пустое пространство!!! и это всё благодаря вашей никчёмной реформе! Уже скоро 10 лет будет как ввели эту обновлёнку, а дети выходят с нулевыми знаниями со школы! Что тут скажете уважаемый? или вам как всегда отчитаться побыстрей перед старшим, менталитет видишь ли такой угождать до последнего вздоха вышестоящему начальству?! А вот почему педагогам зарплату не сделаете достойной? Она на сегодня с внедрением вашей реформы дожна составлять 3-3,5 тысячи долларов! Живёи в век технологий, видимо там в министерстве не знают о существовании камер видеонаблюдения которуые можно установить в доме любого педагога. Достаточно записи одного месяца что бы можно было подавать в международный суд на ваше министерство! За рабскую эксплуатацию того самого педагого! Почему так уверен, да потому что сам с 1986 года по 2015 год прорабоитал в вашей системе! И ничего хорошего год от года не происходит! сечас супруга ещё трудится в школе , нагрузка умеренная, однако времени на поготовку уходит много! И дело тут не в опыте, тут его хоть отбавляй, дело в вашей реформе! толку от которой ноль! И зачем вы в классы добавли детей с сособыми образовательскими потребностями? Вы хоть представляете как вести урок в такой ситуации? Или вы просто угождали высоштоящему обкому когда это всё внедряли? Ну и как всё нашей стране без надлежащей проверки быстренько ввели. А теперь сами идите и попробуйте отработать неделю со своей обновлёнкой! То электронный дневник ввели который нужно было в 6 утра заполнять. Теперь электронный журнал, вам там что занятся нечем? Сидите и придумываете как ещё завалить учителя ненужными действиями, лиж бы он не занимался своей непостредственной деятельностью, учить детей! Ту вот знакомый говорит его знакомые педагоги уехали в РОССИЮ! Так же устроились на работу в школу, так говорят на работу идти охота! А у нас учителя идут как на каторгу! Вот тогда и посмотрим что с вами будет! Будте здоровы и трудитесь на БЛАГО своей РОДИНЫ! настоящей, а не из снов Веры Павловны!
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