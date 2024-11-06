А я нет, никто сейчас не может выйти из войны не потеряв лица. Вот если бы одновременно с выборами Трампа в США подали бы в отставку Путин с Зеленским можно было бы какие то переговоры начинать, так сказать на новенького! А так Путину нельзя отступать, он уже 5 регионов Украины в Конституции прописал как российские, Зеленскому тоже,ладно Донбасс с Крымом, Херсонской и Запорожской области ему никто не простит. Да и ненависти друг к другу накопилось уже очень много, с обеих сторон уже у многих на этой войне погибли братья, мужья ,отцы!
saba: Сейчас одна надежда на инопланетян со сверхоружием. покруче ядерного
Понравилось как Нил Деграсс Тайсон говорил о теоретических инопланетянах прилетевших к земле: " если они смогли долететь с другой планеты до земли, то есть они обладают соответствующими знаниями и технологиями, то их интеллект отличается от человеческого как человеческий от интеллекта земляного червя. Нас сильно заботит как там те черви поживают? Вот и инопланетянам до нас не будет ровным счетом никакого дела"
Карачун: "Я ему конечно верю, Но возможно есть сомненья. Что обычный балабол он Как и все политики" Или "обещать не значит жениться". Смотрите на экранах всех матюгальников с 20-го января.
Посмотрим после инаугурации (20 января 2025 года), понятно, что у Д.Трампа в первую очередь будут интересы США. При этом он непредсказуем, говорил, что нанесёт удары по центрам принятия решения в Москве и.т.д. В любом случае будет решать вопросы в Украине и Израиле, на мой взгляд с Ираном будет придерживаться жесткой позиции. Переговоры, сделки неизбежны, в общем будем наблюдать. Возможно Европу будет напрягать, в части касающейся обороноспособности, финансирования НАТО, он же бизнесмен. Ленд - лиз возможно заработает, на его условиях в кредит и.т.д. Пока администрация Д.Байдена у руля, немаловажно какие действия будут с их стороны?
Vit: Как все на выборах. Война не закончится. Трамп не сможет остановить, иначе Америка потерять репутацию. Просто предложат России нереальные условия и всё и дальше будут стрелять.
Такой вариант, который ты описываешь, тоже имеет основания. Более шести лет тому назад отдельным "грамотеям" отмечал, что в США Д.Трамп единолично и самостоятельно не принимает решения, а решает Конгресс, демократия понимаешь ли, ниже процитирую (03 июня 2018 года). Следует учитывать, что в настоящее время для США конкуренцию представляет Китай, в том числе не прямо а косвенно и военном отношении.
Выше отметил, будут сделки, ну и ты прав будут и предложения всякие, как говорится покажет время. Если войны продолжатся, экономика стран участвующих в них будет далее проседать, много денег нужно. При этом, Д.Трамп непредсказуем, на мой взгляд все стороны конфликтов переживают, в общем, как отметил выше будем наблюдать.
Kairat stayer: В том регионе, Израиль сам с кем угодно справится, без сторонней помощи, если третьи страны будут встревать американцы помогут. В США Д. Трамм единолично и самостоятельно не принимает решения, а решает Конгресс. За Европу выше же указал, что с 3 по 15 июня текущего года НАТО проводит учения «Сэйбр страйк», в Германию, Польшу, Румынию, Болгарию, Венгрию и Прибалтику перебросили из США танки «Абрамс», боевые машины «Брэдли», гаубицы «Паладин» и.т.д. любого противника условного и реального замочат. Японии и Южной Корее помогли, пару эсминцев появились не далеко от Северной Кореи, Ким Чен Ын сразу разговорчивым стал. Если бы там была конфронтация, связанная с Северной Кореей, тогда американцы развернули бы на территориях Южной Кореи и Японии более серьёзное оружие, наличие которого не понравилось бы Китаю, у последних длящияся трения с Японцами. Ведь, тоже некоторые страны, как и вы в вашем тоне говорили, типа северокорейцы будут траву кушать, но покажут американцам "кузькину мать".
Посмотрел как, министр труда Жакупова оправдывается после её слов о том , что работающим пенсионерам не будут оплачивать пенсию. Сказала что её слова вырвали из контекста( где то эти слова в мой адрес я недавно слышал), что она сказала, не отменять выплаты работающим пенсионерам, а не назначать пенсию, тем кто достиг пенсионного возраста и продолжает работать. Хитрая такая штука. подождём пока нынешние пенсионеры, которые работают вымрут, а потом просто ставим перед выбором или пенсия или продолжаешь работать! Нынешнее наше правительство те ещё вредители!
Он тоже там учился? Что то не слышал такого от него.Блин с таким человеком на одних страницах форума теснились, а теперь он нас бросил ради Инстаграмма! Печалька! Что теперь Максаф с Гогой делать будут, как переживут такое, не представляю!
simkst: Целая наука -Вермикология изучает дождевых червей Ботаник и натуралист Чарльз Дарвин изучал земляных червей
Да изучать-то изучают, с этим не спорю. Но на этом собственно все. В их взаимоотношения мы ж не лезем. Что они там друг с другом делают? Посмотрели, зафиксировали, статью в нейча тиснули и хорош. Ни помогать ни вразумлять их мы же не беремся. Так и инопланетяне те, посмотрят, галочку поставят "обследованно", и будут таковы. Нафига им нас переделывать?
Блин чёт не верится в эту версию. С нами думаю можно разговаривать. Мы уже не такие темные в познаниях о космосе. Мы уже знаем что не солнце вокруг нас крутится и земля не плоская. Может существуют космические правила не лезть в чужую цивилизацию?
Мы друг с другом разговаривать едва ли можем. Что уж говорить о тех кто смог добраться к нам с других планет? Для нас на марс слетать целая эпопея, и будет ли когда исполнена вопрос. А эти от другой звезды сюда примчатся. Представляете какие у них должны быть познания о космосе и физике? И им наше ведение что земля круглая и вращается вокруг солнца...пол-часа думал не смог подобрать хоть сколько нибудь аналогичный пример
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