Отправлено: - 20:00

Vit:

Как все на выборах.

Война не закончится. Трамп не сможет остановить, иначе Америка потерять репутацию. Просто предложат России нереальные условия и всё и дальше будут стрелять.

Цитата:Такой вариант, который ты описываешь, тоже имеет основания. Более шести лет тому назад отдельным "грамотеям" отмечал, что в США Д.Трамп единолично и самостоятельно не принимает решения, а решает Конгресс, демократия понимаешь ли, ниже процитирую (03 июня 2018 года). Следует учитывать, что в настоящее время для США конкуренцию представляет Китай, в том числе не прямо а косвенно и военном отношении.Выше отметил, будут сделки, ну и ты прав будут и предложения всякие, как говорится покажет время. Если войны продолжатся, экономика стран участвующих в них будет далее проседать, много денег нужно. При этом, Д.Трамп непредсказуем, на мой взгляд все стороны конфликтов переживают, в общем, как отметил выше будем наблюдать.Kairat stayer: В том регионе, Израиль сам с кем угодно справится, без сторонней помощи, если третьи страны будут встревать американцы помогут. В США Д. Трамм единолично и самостоятельно не принимает решения, а решает Конгресс. За Европу выше же указал, что с 3 по 15 июня текущего года НАТО проводит учения «Сэйбр страйк», в Германию, Польшу, Румынию, Болгарию, Венгрию и Прибалтику перебросили из США танки «Абрамс», боевые машины «Брэдли», гаубицы «Паладин» и.т.д. любого противника условного и реального замочат. Японии и Южной Корее помогли, пару эсминцев появились не далеко от Северной Кореи, Ким Чен Ын сразу разговорчивым стал. Если бы там была конфронтация, связанная с Северной Кореей, тогда американцы развернули бы на территориях Южной Кореи и Японии более серьёзное оружие, наличие которого не понравилось бы Китаю, у последних длящияся трения с Японцами. Ведь, тоже некоторые страны, как и вы в вашем тоне говорили, типа северокорейцы будут траву кушать, но покажут американцам "кузькину мать".Подробнее здесь: