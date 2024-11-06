Re: Водитель автобуса в Костанае высадил пассажиров за три...

Отправлено: - 19:45

Интересная позиция



А если ямка была бы в начале маршрута и ее не объехать? водила бы набрал салон людей, собрал и оплату а потом бы сказал "не поеду" выходите и пи***е 15 остановок пешком?



Не охринели ли перевозчики?



Какой год уже борзеют то валидаторы ставить не хотели, ныли и истерили что это им не выгодно,конечно не выгодно теневым образом с акимата бабки сосали за фейковый поток пассажиров, теперь уже борзеют доказывая что если валидатор не работает они вполне вправе требовать оплату другим образом и если человек не может оплатить они его высадят

Сколько уже скандалов в соц сетях по этому поводу.



Не пассажирские перевозки у нас а какой-то аульный вариант

Набрали колхозных водил которым только навоз возить по аулам а они людей возят ещё ругаться лезут по каждому поводу

То валидаторы у них не работают,истерят чтобы дал им наличку, то налички у них нет на сдачу то кюуар то проверяют то не проверяют покажи им всю операцию по оплате.

Нет культуры пассажирских перевозок

И пусть не ноют что зарплаты маленькие

Под 500 штук получают и ещё леваки пытаются делать

Нужно ужесточать мониторинг их деятельности