Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Водитель автобуса в Костанае высадил пассажиров за три остановки до конечной. Так было можно?
Водитель автобуса в Костанае высадил пассажиров за три остановки до конечной. Так было можно?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 110, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 110
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать