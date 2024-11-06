Re: Несколько жилых домов остались без отопления из-за взрыва...

Отправлено: - 17:53

2022 году установлен котел, который и взорвался! Причина: безответственность и расхлябанность акима села из-за отсутствия контроля вышестоящего акима, в результате которой пострадал ни в чем невинный человек, который если останется жив, то потребовать от властей авто или жилье, не меньше 80 кв. метров со всеми удобствами, своей котельной и асфальтированным двором.