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≡ Несколько жилых домов остались без отопления из-за взрыва котельной в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50431
Несколько жилых домов остались без отопления из-за взрыва котельной в Костанайской области
Отправлено: 06.11.24 - 17:53
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Местные исполнительные органы сейчас принимают меры для обеспечения теплом жителей домов, которые были подключены к взорвавшейся котельной в селе Амангельды Амангельдинского района.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
419
Re: Несколько жилых домов остались без отопления из-за взрыва...
Отправлено: 06.11.24 - 17:53
#1
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2022 году установлен котел, который и взорвался! Причина: безответственность и расхлябанность акима села из-за отсутствия контроля вышестоящего акима, в результате которой пострадал ни в чем невинный человек, который если останется жив, то потребовать от властей авто или жилье, не меньше 80 кв. метров со всеми удобствами, своей котельной и асфальтированным двором.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2099
Re: Несколько жилых домов остались без отопления из-за взрыва...
Отправлено: 06.11.24 - 19:27
#2
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Цитата:
абике:
Причина: безответственность и расхлябанность

Кочегар был в алкогольном опьянении..спал. Вот и результат..
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2099
Re: Несколько жилых домов остались без отопления из-за взрыва...
Отправлено: 06.11.24 - 19:27
#3
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Цитата:
абике:
Причина: безответственность и расхлябанность

Кочегар был в алкогольном опьянении..спал. Вот и результат..
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