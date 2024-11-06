Re: Котельная взорвалась в Амангельдинском районе

Отправлено: - 19:04

Руководитель несёт ответственность за кочегара, в свое время председатель сельсовета пешком ходил ночью проверял, щупал батареи, горячие или не очень, пьют кочегары или нет, ГЛАВА района контролировал директоров совхозов, председателей сельсоветов, сейчас аким района, по идее должен контролировать кто у него акимом села работает, кто в жкх, и так далее он отвечает за подбор кадров, аким области отвечает за своих заместителей, за акимов районов, они же "команда" если он ничего не контролирует тогда на кой он нужен? Набрали бог знает кого, одни спортсмены, певцы, и пардон гламурные ...уры, работать некому или просто не дают работать, позорище сплошное