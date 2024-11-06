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Котельная взорвалась в Амангельдинском районе
Котельная взорвалась в Амангельдинском районе
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50431
Котельная взорвалась в Амангельдинском районе
Отправлено: 06.11.24 - 15:05
ЧП произошло в районном центре, селе Амангельды, сегодня, 6 ноября. На территории отдельностоящей котельной Дома культуры произошел разрыв котла. Следом обрушилось здание самой котельной.
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Re: Котельная взорвалась в Амангельдинском районе
Отправлено: 06.11.24 - 15:05
Увольняйте руководителей района, нигде желательно чтобы не всплыли потом
Re: Котельная взорвалась в Амангельдинском районе
Отправлено: 06.11.24 - 15:20
В областном акимате кто курирует это направление? Готовность к отопительному сезону как проверяли? По интернету? Письмо получил наверное? Поехать ногами пройти, руками пощупать, глаза разуть, посмотреть по "хозяйски" нельзя? Совещаний наверное много, нет времени или с концертом группы "Бутырка" боролись? Позорище сплошное, молите бога, чтобы жертв не было
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6710
Котельная взорвалась в Амангельдинском районе
Отправлено: 06.11.24 - 15:30
Цитата:
Точно так же проверяли как и недавно в Боровском районе где при плюсовой температуре октября заморозили жителей, и точно так же как и в г.Сарани где тоже при плюсовой температуре заморозили жителей аж целого города новой кочегаркой которую строили целых ДЕСЯТЬ лет.
И этим горе-проверяющим надо ВЫПЛАЧИВАТЬ премии и прочие надбавки, так писал недавно один из проплаченных блогеров, а то им в ДОРОГОЙ ресторан денег нету.
[Исправлено: ACROS, 06.11.2024 - 16:33]
ОГПУ:
Готовность к отопительному сезону как проверяли?
Готовность к отопительному сезону как проверяли?
Точно так же проверяли как и недавно в Боровском районе где при плюсовой температуре октября заморозили жителей, и точно так же как и в г.Сарани где тоже при плюсовой температуре заморозили жителей аж целого города новой кочегаркой которую строили целых ДЕСЯТЬ лет.
И этим горе-проверяющим надо ВЫПЛАЧИВАТЬ премии и прочие надбавки, так писал недавно один из проплаченных блогеров, а то им в ДОРОГОЙ ресторан денег нету.
[Исправлено: ACROS, 06.11.2024 - 16:33]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7185
Re: Котельная взорвалась в Амангельдинском районе
Отправлено: 06.11.24 - 15:31
Еще зимы то настоящей нет, а что будет в лютые морозы страшно даже подумать. Где специалисты, почему допустили такое. Даже в домашних условиях хороший хозяин не отпустит (не оплатит) монтажников, наладчиков пока не убедится в исправности печи,котла.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6710
Котельная взорвалась в Амангельдинском районе
Отправлено: 06.11.24 - 15:35
Цитата:
Обязательно всплывут: - или культурой будут или спортом или экологии или канцелярией будут руководить или же депутатами выплывут.
ОГПУ:
нигде желательно чтобы не всплыли потом
нигде желательно чтобы не всплыли потом
Обязательно всплывут: - или культурой будут или спортом или экологии или канцелярией будут руководить или же депутатами выплывут.
Re: Котельная взорвалась в Амангельдинском районе
Отправлено: 06.11.24 - 16:46
Цитата:
Так не давайте им денег, ВООБЩЕ не давайте, пусть бюджет оплачивает рестораны и прочие бешбармаки, там куда не ткни то певцы то спортсмены, прёт видимо их от сытой жизни, то деревья на камеру сажают, людям не до показухи
ACROS:
Так не давайте им денег, ВООБЩЕ не давайте, пусть бюджет оплачивает рестораны и прочие бешбармаки, там куда не ткни то певцы то спортсмены, прёт видимо их от сытой жизни, то деревья на камеру сажают, людям не до показухи
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6173
Re: Котельная взорвалась в Амангельдинском районе
Отправлено: 06.11.24 - 17:55
Мы же не знаем ещё от чего случилось, а уже берёмся судить. бывает так , что и кочегар виноват, человеческого фактора ещё никто не отменял. А то мы сразу, о котельная взорвалась, расстрелять всё руководство немедленно!
Re: Котельная взорвалась в Амангельдинском районе
Отправлено: 06.11.24 - 19:04
Руководитель несёт ответственность за кочегара, в свое время председатель сельсовета пешком ходил ночью проверял, щупал батареи, горячие или не очень, пьют кочегары или нет, ГЛАВА района контролировал директоров совхозов, председателей сельсоветов, сейчас аким района, по идее должен контролировать кто у него акимом села работает, кто в жкх, и так далее он отвечает за подбор кадров, аким области отвечает за своих заместителей, за акимов районов, они же "команда" если он ничего не контролирует тогда на кой он нужен? Набрали бог знает кого, одни спортсмены, певцы, и пардон гламурные ...уры, работать некому или просто не дают работать, позорище сплошное
Z
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.24
- Сообщений:
- 160
Re: Котельная взорвалась в Амангельдинском районе
Отправлено: 06.11.24 - 19:15
Да когда им контролировать, они едва успевают по тоям разъезжать на государчтвенных джипах, а вы тут про какие то котельны! Средневековые обычаи куда важней подымать не правда ли господа!??? Только вот как с ними жить и достойно руководить в эпоху индустриализации цифровизации и прочей ....ции никто не знает, даже соросята!
Re: Котельная взорвалась в Амангельдинском районе
Отправлено: 06.11.24 - 19:30
Весь инстаграмм забит фотографиями государственных служащих конкретно нашей области, то они открывают памятник, то кого-то поздравляют, то назначают, то дерево сажают в рабочее время, платите тогда им как общественным разнорабочим во время субботников, и это ... объясните им, что народу плевать какой аким певец, на какой гитаре он играет, в каком смокинге поздравляет женщин на 8 марта и.т.д., народу важно чтобы порядок был везде, и работа была, зарплату платили в срок, чтобы дороги нормально чистили, школы, больницы отапливались, куда эти мальчики в китайских галстуках, девочки с ноготочками пойдут котельные проверять? Самим не смешно?
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