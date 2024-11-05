Флуд и оффтопик (часть 8)

Отправлено: - 03:03

А вот посмотрел интервью Ю.Шевчука г-же Юзефович. Он сказал "Родина- это не власть, эти люди умрут через 10 лет, а Родина останется"! И сказал, что не готов подписать договор с властью на крови, лишь бы дальше петь в России. Насколько контрастирует с заявлением патриарха! Скорее всего есть заказ из Кремля одобрить смертную казнь и тут же патриарх "Одобрямс",С религией это не имеет ничего общего. И даже не стоит углубляться в теологические и исторические споры!