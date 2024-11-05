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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6167
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.11.24 - 23:25
#13516
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Цитата:
Эл-починно:

Ага кто бы ещё за патриарха вступился бы? Русский мир в действии? Я между прочим смотрел его выступление и все эти отмазки он сам и говорил собственно! И получается я сам и вырвал из контекста? Я уже не раз говорил,я смотрю российские телеканалы
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24799
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.11.24 - 02:08
#13517
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Цитата:
saba:
Патриарх Кирилл сказал, что Христос не был против смертной казни.

Пффф, берите выше. Сами знаете кто устроил уничтожение Содома и Гоморры, хотя мог по щелчку пальцев просто сделать тех людей такими, как хочет. Это, на минуточку, почти как Хиросима и Нагасаки уничтожить. И это мелочи по сравнению с тем, что он сделал ещё раньше: Весь мир утопил, включая невинных животных. А люди как и прежде ходят поклоняться.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6167
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.11.24 - 03:03
#13518
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А вот посмотрел интервью Ю.Шевчука г-же Юзефович. Он сказал "Родина- это не власть, эти люди умрут через 10 лет, а Родина останется"! И сказал, что не готов подписать договор с властью на крови, лишь бы дальше петь в России. Насколько контрастирует с заявлением патриарха! Скорее всего есть заказ из Кремля одобрить смертную казнь и тут же патриарх "Одобрямс",С религией это не имеет ничего общего. И даже не стоит углубляться в теологические и исторические споры!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6710
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.11.24 - 09:34
#13519
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Сегодня снег идёт и скорее всего с учётом предстоящих дней с низкой темпратурой: - ляжет окончательно.
Интересно: - как справятся с ним, с первым снегом, городские власти после победных рапортов и потешно-показательной готовности на ТВ, якобы к зимней уборке города.
Заметил: - если ЖКХ и аким просирают первый снег, то и всю зиму так работают и город НЕОЧИЩЕН, кроме площади перед акиматом.
Обычно они в таких случаях говорят: - НЕОЖИДАННО, ВНЕЗАПНО и очень аномально МНОГО.
Будем - посмотреть.
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К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
944
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.11.24 - 12:33
#13520
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Цитата:
ACROS:
как справятся с ним, с первым снегом,

Та никак, не переживайте. Будет вам и внезапно и неожиданно и аномально много. Че той мтз-ухой с транспортерной лентой приляпаной к отвалу и ёршиком сзади можно убрать? Да еще на кривых косых дорогах. Там и отвал и сам, с позволения сказать, трактор скачут на снежных шишках и надолбах что ваш кузнечик.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6710
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.11.24 - 12:37
#13521
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Цитата:
saba:

Цитата:
Карачун:


Ладно: снег как нибудь почистят:- не почистят, так по крайней мере - весной растает: вопрос: - кого американцы выбрали президентом ? Дональда Иваныча или сестру Барака ?
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К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
944
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.11.24 - 12:46
#13522
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Цитата:
ACROS:
кого американцы выбрали президентом ?

Не, это к saba. Он телевизор смотрит. Мне чихать кого там американцы выбрали. Меня вот как раз не чищенные дороги в рудном сильно больше беспокоят.
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s
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
129
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.11.24 - 13:35
#13523
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Цитата:
ACROS:
снег как нибудь почистят


Да чистят уже
Школьный двор 16 школы 3-4 мужчин( возраста 50)- лопатами
Успешно.
Молодцы.

[Исправлено: simkst, 06.11.2024 - 14:39]
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К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
944
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.11.24 - 14:21
#13524
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Цитата:
simkst:
Школьный двор 16 школы 3-4 мужчин( возраста 50)- лопатами

Это хорошо что есть эти 3-4 мужчин 50-ти лет. Мне любопытно найдутся ли они когда теперешние ученики этой школы достигнут такого возраста. :-)
Я это к тому что вместо физ-ры дали бы в зубы по лопате и пусть бы себе упражнялись. Заодно и польза от них хоть какая-то была.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5953
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.11.24 - 16:46
#13525
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Миру - мир!

47-му президент США Дональд Трамп заявил, что намерен прекратить все войны в мире (Алға Д.Трамп - вперёд Д.Трамп) :lol: :lol: :lol: .

Подробнее здесь:
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1542
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.11.24 - 16:50
#13526
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Цитата:
Kairat stayer:
Трамп заявил

Да,пнёт вовку в 5ю точку и закончится брато убийственная война. Я ему верю. Вот посмотрите. Весна край. Бабки рулят миром.
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