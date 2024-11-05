Ага кто бы ещё за патриарха вступился бы? Русский мир в действии? Я между прочим смотрел его выступление и все эти отмазки он сам и говорил собственно! И получается я сам и вырвал из контекста? Я уже не раз говорил,я смотрю российские телеканалы
saba: Патриарх Кирилл сказал, что Христос не был против смертной казни.
Пффф, берите выше. Сами знаете кто устроил уничтожение Содома и Гоморры, хотя мог по щелчку пальцев просто сделать тех людей такими, как хочет. Это, на минуточку, почти как Хиросима и Нагасаки уничтожить. И это мелочи по сравнению с тем, что он сделал ещё раньше: Весь мир утопил, включая невинных животных. А люди как и прежде ходят поклоняться.
А вот посмотрел интервью Ю.Шевчука г-же Юзефович. Он сказал "Родина- это не власть, эти люди умрут через 10 лет, а Родина останется"! И сказал, что не готов подписать договор с властью на крови, лишь бы дальше петь в России. Насколько контрастирует с заявлением патриарха! Скорее всего есть заказ из Кремля одобрить смертную казнь и тут же патриарх "Одобрямс",С религией это не имеет ничего общего. И даже не стоит углубляться в теологические и исторические споры!
Сегодня снег идёт и скорее всего с учётом предстоящих дней с низкой темпратурой: - ляжет окончательно. Интересно: - как справятся с ним, с первым снегом, городские власти после победных рапортов и потешно-показательной готовности на ТВ, якобы к зимней уборке города. Заметил: - если ЖКХ и аким просирают первый снег, то и всю зиму так работают и город НЕОЧИЩЕН, кроме площади перед акиматом. Обычно они в таких случаях говорят: - НЕОЖИДАННО, ВНЕЗАПНО и очень аномально МНОГО. Будем - посмотреть.
Та никак, не переживайте. Будет вам и внезапно и неожиданно и аномально много. Че той мтз-ухой с транспортерной лентой приляпаной к отвалу и ёршиком сзади можно убрать? Да еще на кривых косых дорогах. Там и отвал и сам, с позволения сказать, трактор скачут на снежных шишках и надолбах что ваш кузнечик.
simkst: Школьный двор 16 школы 3-4 мужчин( возраста 50)- лопатами
Это хорошо что есть эти 3-4 мужчин 50-ти лет. Мне любопытно найдутся ли они когда теперешние ученики этой школы достигнут такого возраста. Я это к тому что вместо физ-ры дали бы в зубы по лопате и пусть бы себе упражнялись. Заодно и польза от них хоть какая-то была.
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