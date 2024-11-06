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≡ Перевод времени и самочувствие казахстанцев: создана мониторинговая группа
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50427
Перевод времени и самочувствие казахстанцев: создана мониторинговая группа
Отправлено: 06.11.24 - 11:58
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У министра здравоохранения Акмарал Альназаровой спросили про сокращение светового дня. В частности, чиновницу спросили, не привел ли перевод времени к депрессии у казахстанцев.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15520
Перевод времени и самочувствие казахстанцев: создана мониторинговая группа
Отправлено: 06.11.24 - 11:58
#1
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Цитата:
чиновницу спросили, не привел ли перевод времени к депрессии у казахстанцев,

У меня депрессняк от высоких цен на всё и вся. Особенно штрафы и одежда.
П.С. На ребёнка купили аляску за 50 тыщ. . Везде по 50 и 60 продают. Посмотрел потом в Европе, полазил по бутикам. Тут за 40 можно очень крутую взять. А китайские как у нас лежат по 30 тыщ. Ваще комерцы оборзели.

[Исправлено: Vit, 06.11.2024 - 12:01]
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2097
Re: Перевод времени и самочувствие казахстанцев: создана...
Отправлено: 06.11.24 - 13:04
#2
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Цитата:
Vit:
А китайские как у нас лежат по 30 тыщ. Ваще комерцы оборзели.

Оборзели потому что покупают, народ то в среднем не бедный!
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7185
Re: Перевод времени и самочувствие казахстанцев: создана...
Отправлено: 06.11.24 - 15:39
#3
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Других нареканий со стороны населения не поступало
Горлопаны всякие любят муссировать эту тему до припадочного состояния, а как по мне или моих соседей и знакомых, никто даже не заморачивался в размышлениях на эту тему.
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