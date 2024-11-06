Отправлено: - 11:58

чиновницу спросили, не привел ли перевод времени к депрессии у казахстанцев,

[Исправлено: Vit, 06.11.2024 - 12:01]

Цитата:У меня депрессняк от высоких цен на всё и вся. Особенно штрафы и одежда.П.С. На ребёнка купили аляску за 50 тыщ. . Везде по 50 и 60 продают. Посмотрел потом в Европе, полазил по бутикам. Тут за 40 можно очень крутую взять. А китайские как у нас лежат по 30 тыщ. Ваще комерцы оборзели.