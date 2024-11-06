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≡ Котельная взорвалась в Амангельдинском районе
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50427
Котельная взорвалась в Амангельдинском районе
Отправлено: 06.11.24 - 15:05
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ЧП произошло в районном центре, селе Амангельды, сегодня, 6 ноября. На территории отдельностоящей котельной Дома культуры произошел разрыв котла. Следом обрушилось здание самой котельной.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
367
Re: Котельная взорвалась в Амангельдинском районе
Отправлено: 06.11.24 - 15:05
#1
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Увольняйте руководителей района, нигде желательно чтобы не всплыли потом
Профайл
О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
367
Re: Котельная взорвалась в Амангельдинском районе
Отправлено: 06.11.24 - 15:20
#2
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В областном акимате кто курирует это направление? Готовность к отопительному сезону как проверяли? По интернету? Письмо получил наверное? Поехать ногами пройти, руками пощупать, глаза разуть, посмотреть по "хозяйски" нельзя? Совещаний наверное много, нет времени или с концертом группы "Бутырка" боролись? Позорище сплошное, молите бога, чтобы жертв не было
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6710
Котельная взорвалась в Амангельдинском районе
Отправлено: 06.11.24 - 15:30
#3
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Цитата:
ОГПУ:
Готовность к отопительному сезону как проверяли?


Точно так же проверяли как и недавно в Боровском районе где при плюсовой температуре октября заморозили жителей, и точно так же как и в г.Сарани где тоже при плюсовой температуре заморозили жителей аж целого города новой кочегаркой которую строили целых ДЕСЯТЬ лет.
И этим горе-проверяющим надо ВЫПЛАЧИВАТЬ премии и прочие надбавки, так писал недавно один из проплаченных блогеров, а то им в ДОРОГОЙ ресторан денег нету.

[Исправлено: ACROS, 06.11.2024 - 16:33]
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7185
Re: Котельная взорвалась в Амангельдинском районе
Отправлено: 06.11.24 - 15:31
#4
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Еще зимы то настоящей нет, а что будет в лютые морозы страшно даже подумать. Где специалисты, почему допустили такое. Даже в домашних условиях хороший хозяин не отпустит (не оплатит) монтажников, наладчиков пока не убедится в исправности печи,котла.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6710
Котельная взорвалась в Амангельдинском районе
Отправлено: 06.11.24 - 15:35
#5
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Цитата:
ОГПУ:
нигде желательно чтобы не всплыли потом


Обязательно всплывут: - или культурой будут или спортом или экологии или канцелярией будут руководить или же депутатами выплывут.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
367
Re: Котельная взорвалась в Амангельдинском районе
Отправлено: 06.11.24 - 16:46
#6
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Цитата:
ACROS:

Так не давайте им денег, ВООБЩЕ не давайте, пусть бюджет оплачивает рестораны и прочие бешбармаки, там куда не ткни то певцы то спортсмены, прёт видимо их от сытой жизни, то деревья на камеру сажают, людям не до показухи
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