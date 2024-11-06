Отправлено: - 15:30

ОГПУ:

Готовность к отопительному сезону как проверяли?

[Исправлено: ACROS, 06.11.2024 - 16:33]

Цитата:Точно так же проверяли как и недавно в Боровском районе где при плюсовой температуре октября заморозили жителей, и точно так же как и в г.Сарани где тоже при плюсовой температуре заморозили жителей аж целого города новой кочегаркой которую строили целых ДЕСЯТЬ лет.И этим горе-проверяющим надо ВЫПЛАЧИВАТЬ премии и прочие надбавки, так писал недавно один из проплаченных блогеров, а то им в ДОРОГОЙ ресторан денег нету.