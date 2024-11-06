Re: Прокуроры предложили надеть на осужденных гаджеты за 300...

Отправлено: - 11:35

Совершать преступления было не дискомфортно, а носить браслеты на ноге, нехорошо, дискомфортно, а может даже стыдно, особенно в сверх богатой коррумпированной стране! У гос-ва, бюджетные деньги, с трудом собираемые, наверное девать некуда, если уже прокуратура считает, что ручные браслеты на осужденных преступниках снизят уровень преступности по всей стране! Вот это-то мечта! По их задумке, надо понимать, чтобы снизить преступность в стране, нужно на всех, даже на тех, кто еще не совершил преступления заранее одевать наручные браслеты. Вот это мечта: Снижаем преступность, если надеть браслет на руку, сняв с ноги!