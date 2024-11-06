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≡ Казахстанцам будут платить за ошибки медиков: новый закон вступил в силу
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50425
Казахстанцам будут платить за ошибки медиков: новый закон вступил в силу
Отправлено: 06.11.24 - 11:41
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Вступили в силу нормы закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам здравоохранения", которые вводят страхование профессиональной ответственности медицинских работников.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6708
Re: Казахстанцам будут платить за ошибки медиков: новый закон...
Отправлено: 06.11.24 - 11:41
#1
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Цитата//, медорганизации и физлица, занимающиеся частной медицинской практикой, будут обязаны застраховать профессиональную ответственность медработников и//

Однозначно и к бабушке не ходить: в разы возрастёт стоимость услуг именно ЧАСТНЫХ врачей и частных медучреждении.
Кто то ведь должен это оплачивать, не со своего же кармана частный врач будет это делать.
Всё по схеме: - расценки и услуги поднимаются- КАРАПАИМ клиент ОПЛАЧИВАЕТ- и это везде - что в медицине, что в ЖКХ, что на транспорте, что и в торговле.
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