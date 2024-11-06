Re: Казахстанцам будут платить за ошибки медиков: новый закон...

Отправлено: - 11:41

Цитата//, медорганизации и физлица, занимающиеся частной медицинской практикой, будут обязаны застраховать профессиональную ответственность медработников и//



Однозначно и к бабушке не ходить: в разы возрастёт стоимость услуг именно ЧАСТНЫХ врачей и частных медучреждении.

Кто то ведь должен это оплачивать, не со своего же кармана частный врач будет это делать.

Всё по схеме: - расценки и услуги поднимаются- КАРАПАИМ клиент ОПЛАЧИВАЕТ- и это везде - что в медицине, что в ЖКХ, что на транспорте, что и в торговле.