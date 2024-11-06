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≡ Из-за долгов по субсидиям Ассоциация сельхозтоваропроизводителей Костанайской области подготовила обращение к главе государства
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50425
Из-за долгов по субсидиям Ассоциация сельхозтоваропроизводителей Костанайской области подготовила обращение к главе государства
Отправлено: 06.11.24 - 10:52
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Текст его члены ассоциации обсудили 5 ноября на площадке палаты предпринимателей. Одной из основных проблем для аграриев продолжает оставаться невыполнение государством обязательств по программам финансовой поддержки. Долг по области - 45 млрд тенге.
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* ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
364
Из-за долгов по субсидиям Ассоциация сельхозтоваропроизводителей Костанайской области подготовила обращение к главе государства
Отправлено: 06.11.24 - 10:52
#1
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Это нереально, меньше непродуктивных расходов господа, джипы, квартиры, любовницы, и прочее, налоги мезерные, деревни опустели, все село работает на одного условного "феодала" если воля директора есть то село живёт, если нет то не живёт, это ни в какие ворота не лезет, вообще за кусок хлеба заставят работать если потребуется (землевладельцев) Советская власть начинала вообще с продразверстки и прочего, забыли? Думали все время государство и народ будет работать на баев? Это абсурд что наворотили, разогнать все эти ассоциации, союзы, фонды и прочую братию, только отдел сельского хозяйства и директор, все, остальных помогаек отправить кидать зерно на току и мешки с удобрениями, если заворовался осх сажайте, тоже на государственных полях пригодится, все легче чем лес в тайге валить, разумеется как и везде, среди директоров хозяйств можно встретить достойных людей, не все причастны к той вакханалии которая разразилась в отрасли, как правило такие люди МОЛЧА "тянут лямку" работают в тишине

[Исправлено: ОГПУ, 06.11.2024 - 13:19]
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
417
Re: Из-за долгов по субсидиям Ассоциация...
Отправлено: 06.11.24 - 11:20
#2
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Цитата:
ОГПУ:
Это абсурд что наворотили, разогнать все эти ассоциации, союзы, фонды и прочую пятую колонну, только отдел сельского хозяйства и директор, все, остальных помогаек отправить кидать зерно на току и мешки с удобрениями
. Давно пора гос-ву этих землевладельцев взять на контроль, не возлагая контроль на акимов разных уровней. Вместо производителей зерна, землевладельцы превратились в попрошаек! Не могут работать и поддерживать население в социальных вопросах, скатертью дорога! Никто принудительно не заставлял латифундистов использовать арендную землю, выданную им на 49 лет, никто, кроме бывшего президента, не обещал им покупать за счет бюджетных денег сельхозтехнику, удобрения и т.д. Землю полностью непригодную они бросят назад гос-ву! И чтобы это го не произошло, нужно поднять ответственность, при этом изымать земли в лоно гос-ва, не давать никаких субсидий, установить твердый размер стоимости 1 тонны зерна! ПОра гос-ву заняться сельским хозяйствам, поскольку за 33 года сельское хозяйство загнали в тупик( взятки, хищения, уничтожение земли, опустевшие села и т.д). Сейчас выясняется землю землевладельцы, повсеместно загубили, кроме того, уже не просят бюджетные деньги у гос-ва, а уже требуют их у действующего Президента РК. Сколько можно быть попрошайками, тратя бюджетные деньги направо и налево! Где Справедливость?
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О
* ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
364
Re: Из-за долгов по субсидиям Ассоциация...
Отправлено: 06.11.24 - 11:38
#3
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Привыкли на Европу постоянно ссылаться, МЫ НЕ ЕВРОПА, ни капли, мы страна с беднейшим населением, можно много об этом говорить, Россия на войну людей собрать не может, потому что деревня и там пустая, директоров, глав крестьян гоните в окопы, нытья меньше будет
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