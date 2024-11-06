Отправлено: - 11:20

ОГПУ:

Это абсурд что наворотили, разогнать все эти ассоциации, союзы, фонды и прочую пятую колонну, только отдел сельского хозяйства и директор, все, остальных помогаек отправить кидать зерно на току и мешки с удобрениями

Цитата:. Давно пора гос-ву этих землевладельцев взять на контроль, не возлагая контроль на акимов разных уровней. Вместо производителей зерна, землевладельцы превратились в попрошаек! Не могут работать и поддерживать население в социальных вопросах, скатертью дорога! Никто принудительно не заставлял латифундистов использовать арендную землю, выданную им на 49 лет, никто, кроме бывшего президента, не обещал им покупать за счет бюджетных денег сельхозтехнику, удобрения и т.д. Землю полностью непригодную они бросят назад гос-ву! И чтобы это го не произошло, нужно поднять ответственность, при этом изымать земли в лоно гос-ва, не давать никаких субсидий, установить твердый размер стоимости 1 тонны зерна! ПОра гос-ву заняться сельским хозяйствам, поскольку за 33 года сельское хозяйство загнали в тупик( взятки, хищения, уничтожение земли, опустевшие села и т.д). Сейчас выясняется землю землевладельцы, повсеместно загубили, кроме того, уже не просят бюджетные деньги у гос-ва, а уже требуют их у действующего Президента РК. Сколько можно быть попрошайками, тратя бюджетные деньги направо и налево! Где Справедливость?