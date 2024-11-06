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Из-за долгов по субсидиям Ассоциация сельхозтоваропроизводителей Костанайской области подготовила обращение к главе государства
Из-за долгов по субсидиям Ассоциация сельхозтоваропроизводителей Костанайской области подготовила обращение к главе государства
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