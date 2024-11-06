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≡ Прокуроры предложили надеть на осужденных гаджеты за 300 тысяч тенге в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50425
Прокуроры предложили надеть на осужденных гаджеты за 300 тысяч тенге в Костанайской области
Отправлено: 06.11.24 - 11:17
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Костанайская прокуратура инициировала замену ножных браслетов на наручные smart-часы для отслеживания осужденных, находящихся на свободе. Прокуроры просят выделить деньги из местного бюджета на покупку 500 новых гаджетов.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15519
Прокуроры предложили надеть на осужденных гаджеты за 300 тысяч тенге в Костанайской области
Отправлено: 06.11.24 - 11:17
#1
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часы для заключеных

:lol: :lol: :lol: завидую участникам госзакупок. Просто так на ровном месте кто то 125 лямов положит на карман. Вот эта маржа. Вот так надо деньги делать а не заниматься всяким нудным производством. :lol:

[Исправлено: Vit, 06.11.2024 - 11:18]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6708
Re: Прокуроры предложили надеть на осужденных гаджеты за 300...
Отправлено: 06.11.24 - 11:30
#2
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Цитата:
Vit:
Вот так надо деньги делать а не заниматься всяким нудным производством.


300 000 тенге- круто и слишком дорого- может можно купить дешёвые китайские , по 10 000 тенге с точно такими же функциями: в Валберисе полно таких предложении.
Или фирмы участвующие в тендере - не "чужие" ??
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6708
Re: Прокуроры предложили надеть на осужденных гаджеты за 300...
Отправлено: 06.11.24 - 11:32
#3
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Цитата:
Vit:
Просто так на ровном месте кто то 125 лямов положит на карман



А, 25 000 000 тенге куда дели ?
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
417
Re: Прокуроры предложили надеть на осужденных гаджеты за 300...
Отправлено: 06.11.24 - 11:35
#4
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Совершать преступления было не дискомфортно, а носить браслеты на ноге, нехорошо, дискомфортно, а может даже стыдно, особенно в сверх богатой коррумпированной стране! У гос-ва, бюджетные деньги, с трудом собираемые, наверное девать некуда, если уже прокуратура считает, что ручные браслеты на осужденных преступниках снизят уровень преступности по всей стране! Вот это-то мечта! По их задумке, надо понимать, чтобы снизить преступность в стране, нужно на всех, даже на тех, кто еще не совершил преступления заранее одевать наручные браслеты. Вот это мечта: Снижаем преступность, если надеть браслет на руку, сняв с ноги!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15519
Прокуроры предложили надеть на осужденных гаджеты за 300 тысяч тенге в Костанайской области
Отправлено: 06.11.24 - 11:41
#5
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Цитата:
ACROS: , 25 000 000 тенге куда дели ?
Я калькулятор тоже на госзакупках покупал. Хороший он мне нравится)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6708
Re: Прокуроры предложили надеть на осужденных гаджеты за 300...
Отправлено: 06.11.24 - 11:43
#6
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Цитата:
Vit:
Я калькулятор тоже на госзакупках покупал.


Хороший видать, калькулятор: - сразу сумму ОТКАТ-а считает.
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