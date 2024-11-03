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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.11.24 - 14:39
Цитата:
"Пострадала только моя гордость" Гром Задира, Warcraft 3
maxsaf:
Ну не знаю, может кто-то и пострадал все таки
Ну не знаю, может кто-то и пострадал все таки
"Пострадала только моя гордость" Гром Задира, Warcraft 3
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.11.24 - 18:59
Цитата:
То есть, мне склеп, а Вам помойка?
saba:
Цитата: таноми52: Лучше в склепе, чем на помойке!
Кому как!
Цитата: таноми52: Лучше в склепе, чем на помойке!
Кому как!
То есть, мне склеп, а Вам помойка?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.11.24 - 11:53
Цитата:
Кому что ближе В склепе тишина и возможность отдохнуть уединённо, а на помойке жрачка бесплатная, как то так! А вообще я по персоналиям не конкретизировал!
таноми52:
То есть, мне склеп, а Вам помойка?
То есть, мне склеп, а Вам помойка?
Кому что ближе В склепе тишина и возможность отдохнуть уединённо, а на помойке жрачка бесплатная, как то так! А вообще я по персоналиям не конкретизировал!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.11.24 - 12:12
Цитата:
Тапочки и диван самый стимулятор для научных мыслей! Ну и не только научных.
Карачун:
приплыли тапочки к дивану.
приплыли тапочки к дивану.
Тапочки и диван самый стимулятор для научных мыслей! Ну и не только научных.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.11.24 - 12:58
Всех россиян и болеющих за Россию казахстанцев с праздником Днём единения народов России!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.11.24 - 13:01
Прочитал себя и не понравилось, действительно от души поздравляю россиян и всех тех, кто воспринимает проблемы России , как свои собственные! Так правильнее будет наверное.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.11.24 - 14:17
Цитата:
Для научных, прямо вообще нет. Стимулятор это каждодневная работа по наработке критической массы синаптических связей, которая в какой-то момент реализуется в новую идею или мысль. Да, в качестве антуража в этом процессе могут участвовать и диван и тапки, но не более чем на уровне случайного совпадения.
saba:
Тапочки и диван самый стимулятор для научных мыслей
Тапочки и диван самый стимулятор для научных мыслей
Для научных, прямо вообще нет. Стимулятор это каждодневная работа по наработке критической массы синаптических связей, которая в какой-то момент реализуется в новую идею или мысль. Да, в качестве антуража в этом процессе могут участвовать и диван и тапки, но не более чем на уровне случайного совпадения.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.11.24 - 14:53
Цитата:
Я имел в виду гуманитарных наук, тут диван и тапочки прямо таки не антураж. а необходимый реквизит,желательно ещё кофе и сигарета, ой, крамольная мысль, прямо не знаю как заблюрить
Карачун:
Для научных, прямо вообще нет.
Для научных, прямо вообще нет.
Я имел в виду гуманитарных наук, тут диван и тапочки прямо таки не антураж. а необходимый реквизит,желательно ещё кофе и сигарета, ой, крамольная мысль, прямо не знаю как заблюрить
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 15516
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.11.24 - 21:24
Где Мереке? Совсем от рук отбился. Где рубрика ночная жратва?) Ладно пока его нету, подменю доса. Ночное чаепитие у меня. Настоящий китайский ароматный жасминовый чай-май. С фруктовым пироженым) .
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.11.24 - 18:22
Патриарх Кирилл сказал, что Христос не был против смертной казни. У меня что то в голове помутилось, а как же заповедь" не убий"? Всё новые веяния пошли? Ладно простые христиане, а это же целый патриарх, да ещё и монах к тому же!
[Исправлено: saba, 05.11.2024 - 19:23]
[Исправлено: saba, 05.11.2024 - 19:23]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.11.24 - 20:03
Цитата:
Что непонятно:«В слове Божием есть такие слова: “Измите злаго от вас самех”. То есть, если есть человек опаснейший для общества и если его невозможно никак изолировать, его нужно убрать», — пояснил патриарх".
"РПЦ не приветствует смертную казнь, но и не осуждает, заявил патриарх Кирилл. По его мнению, в Библии нет прямого запрета на этот счет, и сам Иисус ее не осуждал. В то же время для священников предпочтительнее, чтобы в стране самой жесткой мерой оставалось пожизненное заключение. Тогда у любого преступника остается шанс на исповедь и раскаяние".
saba:
Патриарх Кирилл сказал, что Христос не был против смертной казни. У меня что то в голове помутилось
Патриарх Кирилл сказал, что Христос не был против смертной казни. У меня что то в голове помутилось
Что непонятно:«В слове Божием есть такие слова: “Измите злаго от вас самех”. То есть, если есть человек опаснейший для общества и если его невозможно никак изолировать, его нужно убрать», — пояснил патриарх".
"РПЦ не приветствует смертную казнь, но и не осуждает, заявил патриарх Кирилл. По его мнению, в Библии нет прямого запрета на этот счет, и сам Иисус ее не осуждал. В то же время для священников предпочтительнее, чтобы в стране самой жесткой мерой оставалось пожизненное заключение. Тогда у любого преступника остается шанс на исповедь и раскаяние".
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1793
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.11.24 - 21:57
Просто не надо путать смертную казнь (наказание) с убийством (преступление).
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.11.24 - 22:01
Ну да, ну да так любое преступление всегда можно оправдать! Он не хотел, его спровоцировали и т.д и т.п
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 3624
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.11.24 - 22:12
Цитата:
Что за привычка всё передёргивать. Никто никого не оправдывал. Вам просто объяснили, что приведённая вами фраза, просто вырванная фраз и контекста. Зачем люди так делают, одному богу известно.
saba:
Ну да, ну да так любое преступление всегда можно оправдать! Он не хотел, его спровоцировали и т.д и т.п
Ну да, ну да так любое преступление всегда можно оправдать! Он не хотел, его спровоцировали и т.д и т.п
Что за привычка всё передёргивать. Никто никого не оправдывал. Вам просто объяснили, что приведённая вами фраза, просто вырванная фраз и контекста. Зачем люди так делают, одному богу известно.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.11.24 - 22:27
Цитата:
повеселили от души! и что с того что он патриарх? пипл схавает.
saba:
Ладно простые христиане, а это же целый патриарх, да ещё и монах к тому же!
Ладно простые христиане, а это же целый патриарх, да ещё и монах к тому же!
повеселили от души! и что с того что он патриарх? пипл схавает.
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