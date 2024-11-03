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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
940
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.11.24 - 14:39
#13501
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Цитата:
maxsaf:
Ну не знаю, может кто-то и пострадал все таки

"Пострадала только моя гордость" Гром Задира, Warcraft 3
:lol:
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4090
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.11.24 - 18:59
#13502
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Цитата:
saba:
Цитата: таноми52: Лучше в склепе, чем на помойке!
Кому как!


То есть, мне склеп, а Вам помойка?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6166
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.11.24 - 11:53
#13503
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Цитата:
таноми52:
То есть, мне склеп, а Вам помойка?

Кому что ближе :-) В склепе тишина и возможность отдохнуть уединённо, а на помойке жрачка бесплатная, как то так! А вообще я по персоналиям не конкретизировал!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6166
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.11.24 - 12:12
#13504
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Цитата:
Карачун:
приплыли тапочки к дивану.

Тапочки и диван самый стимулятор для научных мыслей! Ну и не только научных.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6166
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.11.24 - 12:58
#13505
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Всех россиян и болеющих за Россию казахстанцев с праздником Днём единения народов России!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6166
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.11.24 - 13:01
#13506
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Прочитал себя и не понравилось, действительно от души поздравляю россиян и всех тех, кто воспринимает проблемы России , как свои собственные! Так правильнее будет наверное.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
940
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.11.24 - 14:17
#13507
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Цитата:
saba:
Тапочки и диван самый стимулятор для научных мыслей

Для научных, прямо вообще нет. Стимулятор это каждодневная работа по наработке критической массы синаптических связей, которая в какой-то момент реализуется в новую идею или мысль. Да, в качестве антуража в этом процессе могут участвовать и диван и тапки, но не более чем на уровне случайного совпадения.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6166
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.11.24 - 14:53
#13508
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Цитата:
Карачун:
Для научных, прямо вообще нет.

Я имел в виду гуманитарных наук, тут диван и тапочки прямо таки не антураж. а необходимый реквизит,желательно ещё кофе и сигарета, ой, крамольная мысль, прямо не знаю как заблюрить :-o
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15516
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.11.24 - 21:24
#13509
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Где Мереке? Совсем от рук отбился. Где рубрика ночная жратва?) Ладно пока его нету, подменю доса. Ночное чаепитие у меня. Настоящий китайский ароматный жасминовый чай-май. С фруктовым пироженым) .
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6166
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.11.24 - 18:22
#13510
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Патриарх Кирилл сказал, что Христос не был против смертной казни. У меня что то в голове помутилось, а как же заповедь" не убий"? Всё новые веяния пошли? Ладно простые христиане, а это же целый патриарх, да ещё и монах к тому же!

[Исправлено: saba, 05.11.2024 - 19:23]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4090
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.11.24 - 20:03
#13511
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Цитата:
saba:
Патриарх Кирилл сказал, что Христос не был против смертной казни. У меня что то в голове помутилось


Что непонятно:«В слове Божием есть такие слова: “Измите злаго от вас самех”. То есть, если есть человек опаснейший для общества и если его невозможно никак изолировать, его нужно убрать», — пояснил патриарх".
"РПЦ не приветствует смертную казнь, но и не осуждает, заявил патриарх Кирилл. По его мнению, в Библии нет прямого запрета на этот счет, и сам Иисус ее не осуждал. В то же время для священников предпочтительнее, чтобы в стране самой жесткой мерой оставалось пожизненное заключение. Тогда у любого преступника остается шанс на исповедь и раскаяние".
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1793
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.11.24 - 21:57
#13512
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Просто не надо путать смертную казнь (наказание) с убийством (преступление).
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6166
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.11.24 - 22:01
#13513
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Ну да, ну да так любое преступление всегда можно оправдать! Он не хотел, его спровоцировали и т.д и т.п
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3624
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.11.24 - 22:12
#13514
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Цитата:
saba:
Ну да, ну да так любое преступление всегда можно оправдать! Он не хотел, его спровоцировали и т.д и т.п

Что за привычка всё передёргивать. Никто никого не оправдывал. Вам просто объяснили, что приведённая вами фраза, просто вырванная фраз и контекста. Зачем люди так делают, одному богу известно.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
940
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.11.24 - 22:27
#13515
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Цитата:
saba:
Ладно простые христиане, а это же целый патриарх, да ещё и монах к тому же!

повеселили от души! и что с того что он патриарх? пипл схавает.
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