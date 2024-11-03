Отправлено: - 20:03

saba:

Патриарх Кирилл сказал, что Христос не был против смертной казни. У меня что то в голове помутилось

Цитата:Что непонятно:«В слове Божием есть такие слова: “Измите злаго от вас самех”. То есть, если есть человек опаснейший для общества и если его невозможно никак изолировать, его нужно убрать», — пояснил патриарх"."РПЦ не приветствует смертную казнь, но и не осуждает, заявил патриарх Кирилл. По его мнению, в Библии нет прямого запрета на этот счет, и сам Иисус ее не осуждал. В то же время для священников предпочтительнее, чтобы в стране самой жесткой мерой оставалось пожизненное заключение. Тогда у любого преступника остается шанс на исповедь и раскаяние".