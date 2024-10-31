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Супруги из Малайзии отправились в кругосветное путешествие...
Супруги из Малайзии отправились в кругосветное путешествие...
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50419
Супруги из Малайзии отправились в кругосветное путешествие...
Отправлено: 31.10.24 - 09:03
Супруги из Малайзии отправились в кругосветное путешествие на электромобиле, чтобы привлечь внимание окружающих к вредоносности выхлопных газов дизельных автомобилей. Как вы считаете, стоит ли прислушаться к их совету?
Результаты опроса
Результаты опроса
Re: Супруги из Малайзии отправились в кругосветное путешествие...
Отправлено: 31.10.24 - 20:31
Цитата:
Надо. Именно думать, а не тупо следовать рекомендациям "цивилизованных".
Чтобы потом потомкам не оставить землю, полностью загаженную отходами этой "цивилизации".
ПолиграфЪ Боярышников:
надо думать о будущем.
надо думать о будущем.
Надо. Именно думать, а не тупо следовать рекомендациям "цивилизованных".
Чтобы потом потомкам не оставить землю, полностью загаженную отходами этой "цивилизации".
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6166
Супруги из Малайзии отправились в кругосветное путешествие...
Отправлено: 31.10.24 - 21:03
Цитата:
Всё передовое в мире сделала Россия, всю гадость которая загаживает мир коллективный Запад! Это просто недоразумение, что до 2022 года Россия использовала западные технологии! Слава Богу вовремя одумались и теперь использует только лучшие технологии из Китая и КНДР!
Skeptic:
Россия уже разработала
Россия уже разработала
Всё передовое в мире сделала Россия, всю гадость которая загаживает мир коллективный Запад! Это просто недоразумение, что до 2022 года Россия использовала западные технологии! Слава Богу вовремя одумались и теперь использует только лучшие технологии из Китая и КНДР!
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6702
Супруги из Малайзии отправились в кругосветное путешествие...
Отправлено: 01.11.24 - 20:03
Цитата:
Вы так ТОПИТЕ за Россия, что складывается впечатление, что вы - ЖИТЕЛЬ России.
Skeptic:
Россия
Россия
Вы так ТОПИТЕ за Россия, что складывается впечатление, что вы - ЖИТЕЛЬ России.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Екатеринбург
- Регистрация:
- 13.03.09
- Сообщений:
- 1320
Супруги из Малайзии отправились в кругосветное путешествие...
Отправлено: 02.11.24 - 13:17
В прошлом зимнем сезоне красноречивые фото/видео окирпиченных китайских электричек на трассах вокруг Астаны при температурах ниже -20°C говорят о пригодности зеленых технологий в резко-континентальоом климате. Причем окирпиченными оказались даже гибриды, типa Li
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 3624
Супруги из Малайзии отправились в кругосветное путешествие...
Отправлено: 02.11.24 - 14:17
Цитата:
Горят они тоже шикарно, хрен чем потушишь.
Мишаня:
В прошлом зимнем сезоне красноречивые фото/видео окирпиченных китайских электричек
В прошлом зимнем сезоне красноречивые фото/видео окирпиченных китайских электричек
Горят они тоже шикарно, хрен чем потушишь.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 2095
Re: Супруги из Малайзии отправились в кругосветное путешествие...
Отправлено: 02.11.24 - 14:53
Цитата:
Так покупайте Теслу! И будет вам счастье!
Мишаня:
В прошлом зимнем сезоне красноречивые фото/видео окирпиченных китайских электричек на трассах вокруг Астаны при температурах ниже -20°
В прошлом зимнем сезоне красноречивые фото/видео окирпиченных китайских электричек на трассах вокруг Астаны при температурах ниже -20°
Так покупайте Теслу! И будет вам счастье!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.04.13
- Сообщений:
- 1501
Re: Супруги из Малайзии отправились в кругосветное путешествие...
Отправлено: 05.11.24 - 17:27
Цитата:
Просто человек думает головой.
ACROS:
Вы так ТОПИТЕ за Россия, что складывается впечатление, что вы - ЖИТЕЛЬ России.
Вы так ТОПИТЕ за Россия, что складывается впечатление, что вы - ЖИТЕЛЬ России.
Просто человек думает головой.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 4090
Супруги из Малайзии отправились в кругосветное путешествие...
Отправлено: 05.11.24 - 19:52
Цитата:
И в чём криминал?
ВСЕ жители других стран не должны быть "за" Россию?
Должны быть её врагами?
ACROS:
Вы так ТОПИТЕ за Россия, что складывается впечатление, что вы - ЖИТЕЛЬ России.
Вы так ТОПИТЕ за Россия, что складывается впечатление, что вы - ЖИТЕЛЬ России.
И в чём криминал?
ВСЕ жители других стран не должны быть "за" Россию?
Должны быть её врагами?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Москва/Люберцы/Алма-Ата
- Регистрация:
- 25.05.11
- Сообщений:
- 2260
Супруги из Малайзии отправились в кругосветное путешествие...
Отправлено: 05.11.24 - 21:19
Цитата:
+100500!!!
таноми52:
ВСЕ жители других стран не должны быть "за" Россию? Должны быть её врагами?
ВСЕ жители других стран не должны быть "за" Россию? Должны быть её врагами?
+100500!!!
Супруги из Малайзии отправились в кругосветное путешествие...
Отправлено: 05.11.24 - 21:54
Цитата:
Не столько за Россию, сколько за здравый смысл. За право. За правду.
А поскольку в данной ситуации правда за Россией, то да, я - за Россию. Хотя многое мне там не нравится.
И это никак не мешает мне быть за Казахстан. Хотя многое здесь мне не нравится.
...
Просто для меня, как для всех думающих людей, мир далеко не чёрно-белый.
ACROS:
Вы так ТОПИТЕ за Россия
Вы так ТОПИТЕ за Россия
Не столько за Россию, сколько за здравый смысл. За право. За правду.
А поскольку в данной ситуации правда за Россией, то да, я - за Россию. Хотя многое мне там не нравится.
И это никак не мешает мне быть за Казахстан. Хотя многое здесь мне не нравится.
...
Просто для меня, как для всех думающих людей, мир далеко не чёрно-белый.
-
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