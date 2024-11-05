Отправлено: - 21:15

Volonter:

Странно. Госэкспертиза должна была дать что-то типа мотивированного отказа, я думаю...

Цитата:Здесь в государственной экспертизе не было необходимости, она и не примет такой объект, речь про негосударственную, которой возможно и без разницы, нужна экспертиза или нет.Хотя даже негосударственна экспертиза, которая дорожит своим именем, могла указать, на отсутствие необходимости проведения экспертизы.