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≡ "Лишнюю" экспертизу для строительства потребовали у сотни человек в архитектуре Карабалыкского района
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50419
"Лишнюю" экспертизу для строительства потребовали у сотни человек в архитектуре Карабалыкского района
Отправлено: 05.11.24 - 17:24
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Стоимость подобной экспертизы составляла от 500 тыс. до 2 млн тенге. Вот только, согласно закона, для технически несложных объектов она не обязательна. Но ее требовали в отделе строительства, архитектуры и градостроительства акимата района.
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Volonter
§ Volonter
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.04.13
Сообщений:
1501
Re: "Лишнюю" экспертизу для строительства потребовали...
Отправлено: 05.11.24 - 17:24
#1
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Странно. Госэкспертиза должна была дать что-то типа мотивированного отказа, я думаю...
А кто обманутым "услугополучателям" деньги вернёт?
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2260
Re: "Лишнюю" экспертизу для строительства потребовали...
Отправлено: 05.11.24 - 21:15
#2
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Цитата:
Volonter:
Странно. Госэкспертиза должна была дать что-то типа мотивированного отказа, я думаю...

Здесь в государственной экспертизе не было необходимости, она и не примет такой объект, речь про негосударственную, которой возможно и без разницы, нужна экспертиза или нет.
Хотя даже негосударственна экспертиза, которая дорожит своим именем, могла указать, на отсутствие необходимости проведения экспертизы.
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