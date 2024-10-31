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≡ Супруги из Малайзии отправились в кругосветное путешествие...
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50419
Супруги из Малайзии отправились в кругосветное путешествие...
Отправлено: 31.10.24 - 09:03
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Супруги из Малайзии отправились в кругосветное путешествие на электромобиле, чтобы привлечь внимание окружающих к вредоносности выхлопных газов дизельных автомобилей. Как вы считаете, стоит ли прислушаться к их совету?
Результаты опроса

Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1793
Re: Супруги из Малайзии отправились в кругосветное путешествие...
Отправлено: 31.10.24 - 20:31
#15
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
надо думать о будущем.

Надо. Именно думать, а не тупо следовать рекомендациям "цивилизованных".
Чтобы потом потомкам не оставить землю, полностью загаженную отходами этой "цивилизации".
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6166
Супруги из Малайзии отправились в кругосветное путешествие...
Отправлено: 31.10.24 - 21:03
#16
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Цитата:
Skeptic:
Россия уже разработала

Всё передовое в мире сделала Россия, всю гадость которая загаживает мир коллективный Запад! Это просто недоразумение, что до 2022 года Россия использовала западные технологии! Слава Богу вовремя одумались и теперь использует только лучшие технологии из Китая и КНДР!
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6702
Супруги из Малайзии отправились в кругосветное путешествие...
Отправлено: 01.11.24 - 20:03
#17
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Цитата:
Skeptic:
Россия


Вы так ТОПИТЕ за Россия, что складывается впечатление, что вы - ЖИТЕЛЬ России.
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1320
Супруги из Малайзии отправились в кругосветное путешествие...
Отправлено: 02.11.24 - 13:17
#18
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В прошлом зимнем сезоне красноречивые фото/видео окирпиченных китайских электричек на трассах вокруг Астаны при температурах ниже -20°C говорят о пригодности зеленых технологий в резко-континентальоом климате. Причем окирпиченными оказались даже гибриды, типa Li
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3624
Супруги из Малайзии отправились в кругосветное путешествие...
Отправлено: 02.11.24 - 14:17
#19
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Цитата:
Мишаня:
В прошлом зимнем сезоне красноречивые фото/видео окирпиченных китайских электричек

Горят они тоже шикарно, хрен чем потушишь.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2095
Re: Супруги из Малайзии отправились в кругосветное путешествие...
Отправлено: 02.11.24 - 14:53
#20
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Цитата:
Мишаня:
В прошлом зимнем сезоне красноречивые фото/видео окирпиченных китайских электричек на трассах вокруг Астаны при температурах ниже -20°


Так покупайте Теслу! И будет вам счастье!
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Volonter
§ Volonter
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.04.13
Сообщений:
1501
Re: Супруги из Малайзии отправились в кругосветное путешествие...
Отправлено: 05.11.24 - 17:27
#21
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Цитата:
ACROS:
Вы так ТОПИТЕ за Россия, что складывается впечатление, что вы - ЖИТЕЛЬ России.

Просто человек думает головой.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4090
Супруги из Малайзии отправились в кругосветное путешествие...
Отправлено: 05.11.24 - 19:52
#22
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Цитата:
ACROS:
Вы так ТОПИТЕ за Россия, что складывается впечатление, что вы - ЖИТЕЛЬ России.


И в чём криминал?
ВСЕ жители других стран не должны быть "за" Россию?
Должны быть её врагами?
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2260
Супруги из Малайзии отправились в кругосветное путешествие...
Отправлено: 05.11.24 - 21:19
#23
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Цитата:
таноми52:
ВСЕ жители других стран не должны быть "за" Россию? Должны быть её врагами?

+100500!!!
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1793
Супруги из Малайзии отправились в кругосветное путешествие...
Отправлено: 05.11.24 - 21:54
#24
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Цитата:
ACROS:
Вы так ТОПИТЕ за Россия

Не столько за Россию, сколько за здравый смысл. За право. За правду.
А поскольку в данной ситуации правда за Россией, то да, я - за Россию. Хотя многое мне там не нравится.

:-) И это никак не мешает мне быть за Казахстан. Хотя многое здесь мне не нравится.
...
Просто для меня, как для всех думающих людей, мир далеко не чёрно-белый.
Профайл
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