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Талгат КАЛИЕВ: Кто решил, что госслужащие должны вкалывать исключительно за еду?
Талгат КАЛИЕВ: Кто решил, что госслужащие должны вкалывать исключительно за еду?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50419
Талгат КАЛИЕВ: Кто решил, что госслужащие должны вкалывать исключительно за еду?
Отправлено: 04.11.24 - 12:39
Как бы там ни было, госслужащие – отдельная каста людей, вращающих наш суверенный казахстанский глобус. Может, и не благодаря им заходит и всходит вовремя солнышко, но всё остальное зависит от них. И лишение их премий, при всём отсутствии моей личной симпатии к этой категории граждан, выглядит, мягко говоря, убийственно жестоко.
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Re: Талгат КАЛИЕВ: Кто решил, что госслужащие должны вкалывать...
Отправлено: 04.11.24 - 18:38
ну уж если ТЭЦ греют наши дома, благодаря "синим воротничкам", где ответы за прошлую зиму?
вот тото-же.
и как не стыдно?
вот тото-же.
и как не стыдно?
Re: Талгат КАЛИЕВ: Кто решил, что госслужащие должны вкалывать...
Отправлено: 04.11.24 - 18:41
редакция, озвучьте цель вашей перепечатки
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 414
Re: Талгат КАЛИЕВ: Кто решил, что госслужащие должны вкалывать...
Отправлено: 04.11.24 - 20:37
Никаких доплат или премий слугам, если не справляются со своими прямыми обязанностями, которые обязательно указать в трудовом договоре! Не справляется, не только зарплату, а сразу же гнать и не брать никуда на госслужбу! Должна в стране вначале существовать строгая ответственность, основанная на Законе, чтобы в стране был Порядок, а лишь потом оценивать КПД госслужащего по Справедливости! Мечтателям вообще нужно перекрыть допуск к мечтаниям! За 33 года мечтаний, только страну разбазарили взятками, субсидиями, крупными растратами, хищениями, при этом саботируя и не исполняя прописанные законами служебные обязанности. Если рвутся в госслужащие будьте добры исполнять трудовые обязанности не за подарки и премии, а на совесть! Люди оценят!
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2394
Талгат КАЛИЕВ: Кто решил, что госслужащие должны вкалывать исключительно за еду?
Отправлено: 04.11.24 - 21:26
Цитата:
Есть два критерия для перепечатки сообщений из других СМИ: будет ли эта тема интересна нашим читателям и будут ли ее обсуждать на сайте и в соцсетях. Данная статья соответствует обоим критериям.
electro:
редакция, озвучьте цель вашей перепечатки
редакция, озвучьте цель вашей перепечатки
Есть два критерия для перепечатки сообщений из других СМИ: будет ли эта тема интересна нашим читателям и будут ли ее обсуждать на сайте и в соцсетях. Данная статья соответствует обоим критериям.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1651
Re: Талгат КАЛИЕВ: Кто решил, что госслужащие должны вкалывать...
Отправлено: 05.11.24 - 00:06
.....почему автор статьи не предложил гос.чиновникам молоко за вредность выдавать,как было при коммуняках триклятых,зарплаты маленькие работа нервная...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 02.03.15
- Сообщений:
- 425
Re: Талгат КАЛИЕВ: Кто решил, что госслужащие должны вкалывать...
Отправлено: 05.11.24 - 09:32
Подкину и я пару совочков....
Дамы, господа, товарищи.... Скажите у кого из вас (трудящихся не в гос. структурах и приближенных к ним) в соц. пакет (оно же оплата труда) входят оздоровительные, премии к праздникам и пр. доплаты которые сейчас получают наши чиновники? За себя скажу так - отпуск, это просто возможность не работать и получить за это зарплату. Больничный - оплачиваемые 4-5 дней болезни, если больше, то начинаешь терять в зарплате (поэтому беру если только двигаться/думать/говорить не могу). Работа "волчья", т.е. как поработал - так и заработал.
Дамы, господа, товарищи.... Скажите у кого из вас (трудящихся не в гос. структурах и приближенных к ним) в соц. пакет (оно же оплата труда) входят оздоровительные, премии к праздникам и пр. доплаты которые сейчас получают наши чиновники? За себя скажу так - отпуск, это просто возможность не работать и получить за это зарплату. Больничный - оплачиваемые 4-5 дней болезни, если больше, то начинаешь терять в зарплате (поэтому беру если только двигаться/думать/говорить не могу). Работа "волчья", т.е. как поработал - так и заработал.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1791
Талгат КАЛИЕВ: Кто решил, что госслужащие должны вкалывать исключительно за еду?
Отправлено: 05.11.24 - 12:34
Меня терзают смутные сомнения в том, что молодняк рвётся в чиновники только для того, чтобы "вкалывать исключительно за еду"...
b
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.12
- Сообщений:
- 4574
Талгат КАЛИЕВ: Кто решил, что госслужащие должны вкалывать исключительно за еду?
Отправлено: 05.11.24 - 13:51
Когда-то и я работал в госсруктуре.
Тех, кто пользуется какими-то благами и потом уезжает на пмж в теплые страны - единицы.
Рядовой отдел состоит из начальника, 2 ведущих и 2 главных специалистов. Выше начальников отделов стоят замы департаментов или управлений, еще выше - начальник департамента. Если это районное звено, то над ним есть областное.
Т.е., исполнителей (пахарей) в разы больше тех, кто принимает решения и затем может пользоваться благами их труда.
Получать взятки можно только если ты наделен возможностью принимать решения или влиять на их принятие. В подавляющем большистве это контролирующие органы. При этом за действиями следят прокуратура и прочие органы.
Если вам нужно решить вопрос или проблему, то что может сделать ведущий или главный специалист? Любой из них ничего не может решить без оглядки на шефа. Тогда проще иметь дело с начальником управления или его замами.
Распределение премий производится по остаточному принципу. Т.е. до специалистов районного звена доходят тиынки. При том, что они (в мое время) недополучали деньги на ремонты, бензин и пр. Бывало, что даже их жены приходили сами к начальству и жаловались, что муж тратит свои деньги на ремонт служебной машины или на бензин.
Размер премий у рядовых спецов тоже не миллион - обычно в размере оклада, а то и меньше. Могут выдернуть на работу и в выходные дни, и работать до позней ночи.
Вот и работают такие за чистую зарплату.
Хотите попасть на госслужбу?
Никто не ставит вам препон! Заходите в интернет и ищите объявления. Там же публикуют требования - образование, опыт, знание госязыка (пока еще на начальном уровне требований) и пр.
Хотя да - для некоторых знание госязыка является неприемлемым требованием...
[Исправлено: bgb, 05.11.2024 - 14:56]
Тех, кто пользуется какими-то благами и потом уезжает на пмж в теплые страны - единицы.
Рядовой отдел состоит из начальника, 2 ведущих и 2 главных специалистов. Выше начальников отделов стоят замы департаментов или управлений, еще выше - начальник департамента. Если это районное звено, то над ним есть областное.
Т.е., исполнителей (пахарей) в разы больше тех, кто принимает решения и затем может пользоваться благами их труда.
Получать взятки можно только если ты наделен возможностью принимать решения или влиять на их принятие. В подавляющем большистве это контролирующие органы. При этом за действиями следят прокуратура и прочие органы.
Если вам нужно решить вопрос или проблему, то что может сделать ведущий или главный специалист? Любой из них ничего не может решить без оглядки на шефа. Тогда проще иметь дело с начальником управления или его замами.
Распределение премий производится по остаточному принципу. Т.е. до специалистов районного звена доходят тиынки. При том, что они (в мое время) недополучали деньги на ремонты, бензин и пр. Бывало, что даже их жены приходили сами к начальству и жаловались, что муж тратит свои деньги на ремонт служебной машины или на бензин.
Размер премий у рядовых спецов тоже не миллион - обычно в размере оклада, а то и меньше. Могут выдернуть на работу и в выходные дни, и работать до позней ночи.
Вот и работают такие за чистую зарплату.
Хотите попасть на госслужбу?
Никто не ставит вам препон! Заходите в интернет и ищите объявления. Там же публикуют требования - образование, опыт, знание госязыка (пока еще на начальном уровне требований) и пр.
Хотя да - для некоторых знание госязыка является неприемлемым требованием...
[Исправлено: bgb, 05.11.2024 - 14:56]
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