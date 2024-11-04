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≡ Талгат КАЛИЕВ: Кто решил, что госслужащие должны вкалывать исключительно за еду?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50416
Талгат КАЛИЕВ: Кто решил, что госслужащие должны вкалывать исключительно за еду?
Отправлено: 04.11.24 - 12:39
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Как бы там ни было, госслужащие – отдельная каста людей, вращающих наш суверенный казахстанский глобус. Может, и не благодаря им заходит и всходит вовремя солнышко, но всё остальное зависит от них. И лишение их премий, при всём отсутствии моей личной симпатии к этой категории граждан, выглядит, мягко говоря, убийственно жестоко.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1521
Re: Талгат КАЛИЕВ: Кто решил, что госслужащие должны вкалывать...
Отправлено: 04.11.24 - 18:38
#15
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ну уж если ТЭЦ греют наши дома, благодаря "синим воротничкам", где ответы за прошлую зиму?
вот тото-же.
и как не стыдно?
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1521
Re: Талгат КАЛИЕВ: Кто решил, что госслужащие должны вкалывать...
Отправлено: 04.11.24 - 18:41
#16
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редакция, озвучьте цель вашей перепечатки
Профайл
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
414
Re: Талгат КАЛИЕВ: Кто решил, что госслужащие должны вкалывать...
Отправлено: 04.11.24 - 20:37
#17
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Никаких доплат или премий слугам, если не справляются со своими прямыми обязанностями, которые обязательно указать в трудовом договоре! Не справляется, не только зарплату, а сразу же гнать и не брать никуда на госслужбу! Должна в стране вначале существовать строгая ответственность, основанная на Законе, чтобы в стране был Порядок, а лишь потом оценивать КПД госслужащего по Справедливости! Мечтателям вообще нужно перекрыть допуск к мечтаниям! За 33 года мечтаний, только страну разбазарили взятками, субсидиями, крупными растратами, хищениями, при этом саботируя и не исполняя прописанные законами служебные обязанности. Если рвутся в госслужащие будьте добры исполнять трудовые обязанности не за подарки и премии, а на совесть! Люди оценят!
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2393
Талгат КАЛИЕВ: Кто решил, что госслужащие должны вкалывать исключительно за еду?
Отправлено: 04.11.24 - 21:26
#18
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Цитата:
electro:
редакция, озвучьте цель вашей перепечатки

Есть два критерия для перепечатки сообщений из других СМИ: будет ли эта тема интересна нашим читателям и будут ли ее обсуждать на сайте и в соцсетях. Данная статья соответствует обоим критериям.
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