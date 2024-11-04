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≡ Новые авиамаршруты для казахстанцев: какие открыли в 2024-м и какие стоит ожидать
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50416
Новые авиамаршруты для казахстанцев: какие открыли в 2024-м и какие стоит ожидать
Отправлено: 04.11.24 - 18:48
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В 2024 году Казахстан расширил международное авиасообщение, открыв новые рейсы в города вроде Иркутска и Мумбаи. В ближайшие годы планируется запуск маршрутов в Токио, Нью-Йорк, Берлин и Мюнхен
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1521
Re: Новые авиамаршруты для казахстанцев: какие открыли в 2024-м...
Отправлено: 04.11.24 - 18:48
#1
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Цитата:
В 2024 году Казахстан расширил международное авиасообщение, открыв новые рейсы в города вроде Иркутска и Мумбаи.


редакция, поясните в этом предложении слово "вроде"
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1790
Re: Новые авиамаршруты для казахстанцев: какие открыли в 2024-м...
Отправлено: 04.11.24 - 20:11
#2
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Цитата:
electro:

Ваш вопрос не по адресу.
На него может ответить только автор текста Билялова Айгерим корреспондент Tengri Travel.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1521
Новые авиамаршруты для казахстанцев: какие открыли в 2024-м и какие стоит ожидать
Отправлено: 04.11.24 - 20:17
#3
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а какого черта очередная "перепечатка" здесь?
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