Отправлено: - 20:27

Vit:

новых вакцин от болезней,

Цитата:Ну Виталий я вот от ковида КазВаком вакцинировался, ездил даже в карантин, когда машины вообще на улицы не выпускали и ничего, не заболел. Так что своих совсем уж принижать не стоит! А в передовых разработках автомобилестроения уличены не так много стран в мире, тем более такого опыта даже в СССР у нас не было. Даже в России с её более чем вековыми традициями автостроения, вспомним ещё царский РуссоБалт, сейчас берут китайские машины и просто наклеивают шильдики свои. И это не только Москвич. ещё какой то кроссовер выпустили, из машинокомплектов Черри Тиго 7.