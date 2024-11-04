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≡ Людей, которые имели доступ к госсекретам, будут наказывать за несогласованный выезд за границу
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50416
Людей, которые имели доступ к госсекретам, будут наказывать за несогласованный выезд за границу
Отправлено: 04.11.24 - 18:55
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Выехавших за границу людей, ранее допускавшихся к государственным секретам, планируют привлекать к административной ответственности в Казахстане. Соответствующую поправку в статью 504 КоАП инициировал КНБ.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6702
Re: Людей, которые имели доступ к госсекретам, будут наказывать...
Отправлено: 04.11.24 - 18:55
#1
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Цитата://некоторые секретоносители//

Про бывшего Елбасы что ли, имеет ввиду этот депутат ?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15513
Людей, которые имели доступ к госсекретам, будут наказывать за несогласованный выезд за границу
Отправлено: 04.11.24 - 19:47
#2
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Нужно на корню пресекать такие поездки за рубеж. Наши Секретные разработки в сфере квантовых процессоров, новых вакцин от болезней, передовых разработках автомобиле строения и научных космических исследований нельзя не кому говорить. Все должно быть в секрете и в тайне оставаться у нас.Цитата:
некоторые секретоносители ездят по миру, встречаются с руководителями зарубежных государств, иностранных структур


[Исправлено: Vit, 04.11.2024 - 19:48]
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1521
Людей, которые имели доступ к госсекретам, будут наказывать за несогласованный выезд за границу
Отправлено: 04.11.24 - 20:19
#3
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Вит
зачет! :lol: :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6162
Re: Людей, которые имели доступ к госсекретам, будут наказывать...
Отправлено: 04.11.24 - 20:27
#4
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Цитата:
Vit:
новых вакцин от болезней,

Ну Виталий я вот от ковида КазВаком вакцинировался, ездил даже в карантин, когда машины вообще на улицы не выпускали и ничего, не заболел. Так что своих совсем уж принижать не стоит! А в передовых разработках автомобилестроения уличены не так много стран в мире, тем более такого опыта даже в СССР у нас не было. Даже в России с её более чем вековыми традициями автостроения, вспомним ещё царский РуссоБалт, сейчас берут китайские машины и просто наклеивают шильдики свои. И это не только Москвич. ещё какой то кроссовер выпустили, из машинокомплектов Черри Тиго 7.
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