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≡ Сенсацией закончился матч "Астаны" и "Тобола" в КПЛ
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50416
Сенсацией закончился матч "Астаны" и "Тобола" в КПЛ
Отправлено: 04.11.24 - 18:37
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Благодаря победе "Тобол" сохранил шансы на попадание в еврокубковую зону и в число призеров КПЛ. Сейчас у команды 39 очков и она опережает "Ордабасы" по разнице мячей и занимает четвертую строчку.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11416
Re: Сенсацией закончился матч "Астаны" и...
Отправлено: 04.11.24 - 18:37
#1
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----В чем сенсация ???
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1521
Re: Сенсацией закончился матч "Астаны" и...
Отправлено: 04.11.24 - 18:43
#2
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Гога, для них победа - это сенсация
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6702
Re: Сенсацией закончился матч "Астаны" и...
Отправлено: 04.11.24 - 19:03
#3
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Цитата:
Гога:
-В чем сенсация


Наверное- не планировали победу: а, тут раз- и победа и притом НЕОЖИДАННАЯ, поэтому и СЕНСАЦИЯ.
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