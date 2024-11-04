Re: Талгат КАЛИЕВ: Кто решил, что госслужащие должны вкалывать...

Отправлено: - 20:37

Никаких доплат или премий слугам, если не справляются со своими прямыми обязанностями, которые обязательно указать в трудовом договоре! Не справляется, не только зарплату, а сразу же гнать и не брать никуда на госслужбу! Должна в стране вначале существовать строгая ответственность, основанная на Законе, чтобы в стране был Порядок, а лишь потом оценивать КПД госслужащего по Справедливости! Мечтателям вообще нужно перекрыть допуск к мечтаниям! За 33 года мечтаний, только страну разбазарили взятками, субсидиями, крупными растратами, хищениями, при этом саботируя и не исполняя прописанные законами служебные обязанности. Если рвутся в госслужащие будьте добры исполнять трудовые обязанности не за подарки и премии, а на совесть! Люди оценят!