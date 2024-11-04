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Талгат КАЛИЕВ: Кто решил, что госслужащие должны вкалывать исключительно за еду?
Талгат КАЛИЕВ: Кто решил, что госслужащие должны вкалывать исключительно за еду?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
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- 50413
Талгат КАЛИЕВ: Кто решил, что госслужащие должны вкалывать исключительно за еду?
Отправлено: 04.11.24 - 12:39
Как бы там ни было, госслужащие – отдельная каста людей, вращающих наш суверенный казахстанский глобус. Может, и не благодаря им заходит и всходит вовремя солнышко, но всё остальное зависит от них. И лишение их премий, при всём отсутствии моей личной симпатии к этой категории граждан, выглядит, мягко говоря, убийственно жестоко.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
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- 02.03.15
- Сообщений:
- 424
Re: Талгат КАЛИЕВ: Кто решил, что госслужащие должны вкалывать...
Отправлено: 04.11.24 - 12:39
Накинул пару лопат на вентилятор..... Берем попкорн и читаем коментарии....
Re: Талгат КАЛИЕВ: Кто решил, что госслужащие должны вкалывать...
Отправлено: 04.11.24 - 12:52
А я где то согласен с автором статьи! То что мера абсолютно популистская вообще не обсуждается. Я всегда говорю и буду говорить, что главная беда нашего государства не коррупция, а неэффективность, некомпетентность и безинициативность наших чиновников. Плохо выражают свои мысли,разговаривая на другом чиновничьем языке, не умеют рассказать о своих инициативах, боятся самой инициативы, потому что можно сесть за решётку за эту самую инициативу. В мыслях как раз таки не служение стране и его народу, а как угодить вышестоящему начальству, претворив его "мудрые" указания в жизнь и не нарушив при этом законы. Вот примерный портрет нашего нынешнего чиновника. Так что переделывать нужно саму систему государственного управления, что на сегодняшний день при нашем Мажилисе и правительстве невозможно!
Re: Талгат КАЛИЕВ: Кто решил, что госслужащие должны вкалывать...
Отправлено: 04.11.24 - 12:56
А это решение Минфина выглядит как решение например царевны Софьи при стрелецком бунте. Давайте выкинем для усмирения толпы кого-нибудь. И выкинули татарского царевича объявив его виновником всех бед. На время, толпа растерзав царевича разошлась! Только это не решение проблемы! Прошу прошения за исторический пример, праздник в России как то навеял, всколыхнул остатки образования.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7182
Re: Талгат КАЛИЕВ: Кто решил, что госслужащие должны вкалывать...
Отправлено: 04.11.24 - 13:00
От этой писанины захотелось рыдать во весь голос и так жалко стало - СЕБЯ!
Разве не стремятся чиновники устроить своих отпрысков в акиматы,в болашаки и сегодняшняя действительность прямой результат их работы. Что-то не наблюдал я среди сантехников (шахтеров,комбайнеров и тд) детей чиновников. Случись помереть кому-нибудь из этого ряда, как тот судья,сын которого 36 лямов вытянул из бюджета за смерть папаши на рабочем месте. Так вот, чиновников стало много и прежде чем давать им премию (поднимать з/п) привязать их прямой ответственностью за свою работу.
Разве не стремятся чиновники устроить своих отпрысков в акиматы,в болашаки и сегодняшняя действительность прямой результат их работы. Что-то не наблюдал я среди сантехников (шахтеров,комбайнеров и тд) детей чиновников. Случись помереть кому-нибудь из этого ряда, как тот судья,сын которого 36 лямов вытянул из бюджета за смерть папаши на рабочем месте. Так вот, чиновников стало много и прежде чем давать им премию (поднимать з/п) привязать их прямой ответственностью за свою работу.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16918
Re: Талгат КАЛИЕВ: Кто решил, что госслужащие должны вкалывать...
Отправлено: 04.11.24 - 15:31
минфин вроде как не ПРЕМИИ отменил для госслужащих а уловку запретил когда акиматы средства оставшиеся в конце года так называемую экономию веером пускали на премии к новому году а не возвращали в центр
в итоге какой нибудь аппарат акима получал по 3-4 месячных оклада разом.
да так работать можно
и плакаться что у них там 200 тыс тенге зарплата не стоит
если брать все премии к праздникам (заложенные и не запрещенные) если брать во внимание факторо-бальную систему по которой отличники и хорошисты госслужбы получали еще по 1-2 оклада а также оздоровительные оклады к отпуску то в годовой разнице получится что зарплата у госслужащего под 350-400 тыс тенге выходит.
учитывая что у нас 100 тыс госслужащих в стране то это огромные бабки уходят на содержание аппаратов акимов, помощников акимов, замов, замов замов, помощников помощников, пресс секретарей помощников и помощников пресс секретарей)))
сократите госслужащих до30-40 тыс по стране
и повысьте зарплату до 500-600 тыс чистыми без премии со строгими правилами на вылет
так у вас отбоя туда не будет от образованных и мотивированных на работу
а пока огромные штаты и люди сидящие по принципу "от зарплаты до зарплаты" не боящихся потерять работу (потому что людей нет) то толка не будет
в итоге какой нибудь аппарат акима получал по 3-4 месячных оклада разом.
да так работать можно
и плакаться что у них там 200 тыс тенге зарплата не стоит
если брать все премии к праздникам (заложенные и не запрещенные) если брать во внимание факторо-бальную систему по которой отличники и хорошисты госслужбы получали еще по 1-2 оклада а также оздоровительные оклады к отпуску то в годовой разнице получится что зарплата у госслужащего под 350-400 тыс тенге выходит.
учитывая что у нас 100 тыс госслужащих в стране то это огромные бабки уходят на содержание аппаратов акимов, помощников акимов, замов, замов замов, помощников помощников, пресс секретарей помощников и помощников пресс секретарей)))
сократите госслужащих до30-40 тыс по стране
и повысьте зарплату до 500-600 тыс чистыми без премии со строгими правилами на вылет
так у вас отбоя туда не будет от образованных и мотивированных на работу
а пока огромные штаты и люди сидящие по принципу "от зарплаты до зарплаты" не боящихся потерять работу (потому что людей нет) то толка не будет
Re: Талгат КАЛИЕВ: Кто решил, что госслужащие должны вкалывать...
Отправлено: 04.11.24 - 15:39
Цитата//их скромной работе взлетают и приземляются самолёты, ходят поезда, ТЭЦ греют наши дома…//
Взлетают и приземляются самолёты - благодаря ЛЁТЧИКАМ , но никак не чиновникам.
Ходят поезда - благодаря МАШИНИСТАМ , но никак не чиновникам.
ТЭЦ греют наши дома - благодаря КОЧЕГАРАМ, но никак не чиновникам.
Цитата://реформа Павлова для вкладчиков Сбербанка.//
Судя по внешнему виду, он довольно ещё молод, и навряд ли застал то время, когда Председателем Совета министров СССР был бывший министр финансов Павлов.
Цитата://Надеюсь, наверху передумают.//
Явно ЗАКАЗНАЯ статья, если не любил бы, то и не писал бы.
Взлетают и приземляются самолёты - благодаря ЛЁТЧИКАМ , но никак не чиновникам.
Ходят поезда - благодаря МАШИНИСТАМ , но никак не чиновникам.
ТЭЦ греют наши дома - благодаря КОЧЕГАРАМ, но никак не чиновникам.
Цитата://реформа Павлова для вкладчиков Сбербанка.//
Судя по внешнему виду, он довольно ещё молод, и навряд ли застал то время, когда Председателем Совета министров СССР был бывший министр финансов Павлов.
Цитата://Надеюсь, наверху передумают.//
Явно ЗАКАЗНАЯ статья, если не любил бы, то и не писал бы.
Re: Талгат КАЛИЕВ: Кто решил, что госслужащие должны вкалывать...
Отправлено: 04.11.24 - 15:43
Цитата:
Что за праздник в России ?
saba:
праздник в России
праздник в России
Что за праздник в России ?
Re: Талгат КАЛИЕВ: Кто решил, что госслужащие должны вкалывать...
Отправлено: 04.11.24 - 16:00
Цитата://знаю министров, которые занимают деньги, потому что им на ужин нужно пригласить иностранного коллегу в самый дорогой ресторан, а у него в бюджете представительские не предусмотрены//
Самому не смешно !!! У нас самый захудалый акимчик села если что НАПРЯЖЁТ фермеров что бы достойно встретить любую комиссию.
Гнать такого министра, если это правда-если министр не может решать дела своего министерства, то навряд ли он сможет решать дела государственные.
Самому не смешно !!! У нас самый захудалый акимчик села если что НАПРЯЖЁТ фермеров что бы достойно встретить любую комиссию.
Гнать такого министра, если это правда-если министр не может решать дела своего министерства, то навряд ли он сможет решать дела государственные.
Z
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.24
- Сообщений:
- 159
Re: Талгат КАЛИЕВ: Кто решил, что госслужащие должны вкалывать...
Отправлено: 04.11.24 - 16:13
Да, да, вкалывают они день и ночь! Всё семейство как говорится в мехах и шеколаде, а страна в гуано! Порсмотрите на Европу, там в своё время вкалывали, сейчас только разваливают, наверно у нас учатся. Что уже забыли что было на момент 1991 года? Кто мешал и дальше продлжать работать? А я знаю, свобода действий всеобщая порука друг друга. Развалили все совхозы, все предприятия, а как покзала сама жизнь что напрасно! А в сфере профобразования что натворили? уничтожили все профучилища. Сейчас кинулись что хлеб убирать некому, погодите всё вкусное для вас история приготовила впереди! Вы уже сейчас не можете ничего поделать с тем что сегодня 4 ноября а хлеб местами стоит не убран! и не от того что его много как в урожайные года и площади огромные, а потому что работать некому! А вы тут про вкалывание чиновников. Пусть историю своей страны поучат, там чиновники вкалывали! А сейчас тачки перебирают и по тоям еженедельно катаются за какой счет? что то уже быстро забыли как и всё впрочем в нашей стране, про наклейки на госавтомобилях и прочее, одни шарахания из одной крайности в другую! И было создано огромное мощное государство! И примеров тому полон интернет . и количество правонарушений в среде чиновников ,не падает как напрмер в Белоруссии, а растёт в арифмитической прогресси! И чиновников на 20 лямов населения должно быть раз в 10-20 меньше, вот тогда они будут ввкалывать! но при условии что спрос с них будет жестокий, как в Китае. А как вы по другому собрались страну вытянуть с экономической ямы?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 15512
Талгат КАЛИЕВ: Кто решил, что госслужащие должны вкалывать исключительно за еду?
Отправлено: 04.11.24 - 16:26
Цитата:
Грустную картину вы нарисовали)
Нафиг оно им надо. Цель другая стоит. Срок отпахал и в Дубай на пмж. А вы тут переименовывайте, латиницу учите, а они из за бугра будут ржать лёжа на пляже)
ZanoZOV:
как вы по другому собрались страну вытянуть с экономической ямы?
как вы по другому собрались страну вытянуть с экономической ямы?
Грустную картину вы нарисовали)
Нафиг оно им надо. Цель другая стоит. Срок отпахал и в Дубай на пмж. А вы тут переименовывайте, латиницу учите, а они из за бугра будут ржать лёжа на пляже)
Re: Талгат КАЛИЕВ: Кто решил, что госслужащие должны вкалывать...
Отправлено: 04.11.24 - 17:22
Цитата:
Ну да и приговаривая: - "...вот, лохи педальные..."
Vit:
они из за бугра будут ржать лёжа на пляже)
они из за бугра будут ржать лёжа на пляже)
Ну да и приговаривая: - "...вот, лохи педальные..."
Талгат КАЛИЕВ: Кто решил, что госслужащие должны вкалывать исключительно за еду?
Отправлено: 04.11.24 - 17:37
Цитата:
Вот сразу видно телевизор не смотрите. День единения народов России сегодня. В честь освобождения Москвы ополчением К.Минина и Д.Пожарского в 1612 году от поляков.
ACROS:
Что за праздник в России ?
Что за праздник в России ?
Вот сразу видно телевизор не смотрите. День единения народов России сегодня. В честь освобождения Москвы ополчением К.Минина и Д.Пожарского в 1612 году от поляков.
Re: Талгат КАЛИЕВ: Кто решил, что госслужащие должны вкалывать...
Отправлено: 04.11.24 - 17:53
Цитата:
А, никто и не решал: - разве это народ решил- да его ни в жизнь до этого не допустят ?? - это они сами:- от безделья и скуки и от имитации деятельности и решили- это как в бочке с крысами- выживет сильнейший или самый хитрый и пронырливый.
saba:
Кто решил,
Кто решил,
А, никто и не решал: - разве это народ решил- да его ни в жизнь до этого не допустят ?? - это они сами:- от безделья и скуки и от имитации деятельности и решили- это как в бочке с крысами- выживет сильнейший или самый хитрый и пронырливый.
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