«Не просто заливать отрасль деньгами» - Что аким Костанайской области считает вакханалией и анархией в сельском хозяйстве и чего требует от законодателей
Отправлено: 03.11.24 - 13:18
- Во многих случаях ведут хозяйство по упрощенной схеме, - сказал Кумар Аксакалов. - Имея большие площади земельных угодий, занимаются только растениеводством. То есть отрасль у нас в целом работает так, что сельские люди вынуждены уезжать. В поисках лучшей жизни, практически бросив свои дома. Читать новость
ACROS: Наше естественное плодородие в моей 3 степной зоне, даёт при среднегодовой норме осадков в 230-250 мм стабильно 8-10 ц/га и этого мне и моим коллегам хватает- и вал средненький есть и качество отличное и цена в такие годы СТАБИЛЬНАЯ - 100-120 тенге/ килограмм и с такой ценой мы закрываем все долги и кредиты и на жизнь хватает и при этом не нужно никаких субсидии.
Но ведь это и есть по сути стагнация, застой и отсутствие мотивации для развития, или нет?
dvb: когда большой ВАЛ, качественного зерна, как вы говорите ХАЙ-ПРО, очень мало?
Да, к сожалению это так: стандартная урожайность в нашей 3 степной зоне ( я говорю только и только про свою зону) при жаркой погоде и среднегодовой норме количестве выпадаемых осадков 230-250 мм- это гарантировано 8-10 ц/га - с натурой 780, клейковиной 30 и выше, ЧП более 250 - это и есть показатели ХАЙ ПРО и это тогда и будет- средненький ВАЛ по стране - который удобно и ПРИНИМАТЬ и ХРАНИТЬ и ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ и ПЕРЕМЕЩАТЬ и самое главное- ПРОДАВАТЬ по более высокой цене, то есть- количество ПРЕДЛОЖЕНИИ соответствуют количеству СПРОСА и ЦЕНА соответствует КАЧЕСТВУ.
Большой ВАЛ почему случается:- потому что матушка природа вовремя и немеренно полила осадками во время вегетации ( роста) пшеницы. ЕЁ получается МНОГО и так как влаги было слишком МНОГО - пшеница на корню начинает болеть РЖАВЧИНОЙ и СЕПТИРИОЗОМ - вырастает очень много пшеницы, но НЕКАЧЕСТВЕННОЙ и её трудно продать, и если и продашь то за очень низкую цену. Вот поэтому большой урожай у нас случается только и только благодаря погоде, но никак не технологиям и удобрениям и призывам и лозунгам акимов всех уровней- и поэтому среди этой многочисленной и некачественной пшеницы мало пшеницы ХАЙ ПРО.
Случись наоборот: то есть за время вегетации НЕ ВЫПАЛО ни одной капли дождя и солнце жарило нещадно( такое часто бывает) то урожай получиться СКУДНЫМ и зерно ЩУПЛЫМ: - клейковина зашкалит за 30, но не будет натуры или ещё какого либо показателя. Тоже будет мало пшеницы ХАЙ ПРО, и обратно же : - никакая передовая технология и никакая химия с удобрениями и никакие акимы с призывами и лозунгами - НЕ СПАСУТ фермера от неурожая.
Не спорю: - удобрения и химия помогают и стимулируют растения к росту и повышению урожайности- это как анаболики и допинг для спортсменов. Но, они очень и очень ДОРОГИЕ, плюс химия, хорошая зарплата рабочих, дорогая солярка, конские цены на новую сельхозтехнику и запчасти - на выходе себестоимость тонны пшеницы приближается к 80 000 тенге- какой фермер будет работать себе в убыток ??? Единственный выход, в наших условиях- что бы и урожай получать и за плодородием земли следить, это: -4-х или 5-ти польный паровой СЕВООБОРОТ, без применения удобрении и с минимальной химией.
Цитата:
saba: Сколько процентов нашего урожая эта самая ХАЙ-
В этом году если и будет процентов 2-3, то хорошо, а так в благоприятные годы - до 50 % от валового сбора.
Цитата:
saba: Почему все не ринулись выращивать пшеницу твёрдых сортов
Выращивают и довольно успешно: - она хорошо уходит на экспорт, но наши мельники, я писал об этом, ведут бизнес по казакпайски: - мешают пшеницу мягкую с твёрдой ( она стоит на порядок дороже чем мягкая) для получения дешёвой продукции и получения своей маржи и поэтому как правило все наши макароны- они РАЗВАРИВАЮТСЯ при варки и получается не итальянская паста, а разваренный вермишель.
Цитата:
saba: разве урожайность всего того, что идёт на корма не выше , чем у пшеницы?
Нет- кормовые культуры, такие как ячмень, овёс - в среднем, дают примерно такую же урожайность как и пшеница, тем более сейчас почти весь ячмень уходит не нашим животноводам, а в Китай - для глубокой переработки в кормовую муку. Кстати, многие мельники перестраиваются и строят линии по глубокой переработки зерна( любого) в кормовую муку, в основном для БЕЗДОННОГО рынка Китая.
Нет, нет и ещё раз НЕТ: - прежде всего фермерство - это есть БИЗНЕС, то есть получения прежде всего - стабильной и прогнозируемой ПРИБЫЛИ, а потом всё остальное.
Можно конечно и удобрения и побольше химии( это ведёт к большим затратам и к удорожанию продукции ) если только ЗАРАНЕЕ знать что год будет БЛАГОПРИЯТНЫМЮ, и осенью получишь хороший и качественный урожай, но этого НИКТО не знает, кроме Всевышнего - и поэтому как говорят старые аграрии ( я уже к ним отношусь) - КОТТЕ КЫСЫП ОТЫРАЕК - не ища приключении на свою жопу- потихеньки занимаясь 4-х польным севооборотом и получать свои гарантированные 8-10 ц/га и при этом земля и отдыхает и восстанавливает своё ЕСТЕСТВЕННОЕ плодородие раз в 4 года. Это ВЕКАМИ проверенная схема.
Насчёт веками, Вы чего то раздухарились. Даже век назад в Вашей 3 степной зоне мирно ковыль колыхался. Растениеводство практиковалось в основном по северу нашей области. А с освоения целины ещё века не прошло!
Это словесный ШТАМП, не более: - имеется ввиду что эта технология - ДАВНЯЯ.
70 лет назад в нашей зоне скакали кони табунами и паслись тучные и несметные отары баранов. В этом году целине - ЮБИЛЕЙ, но почему то мало статей об этой славной странице истории, даже корреспондент "НГ" Каткова не пишет по этому поводу, или это от компанейщины- всё СОВЕТСКОЕ- это плохо и БЯКА и МЫ ( назарбаевцы) построили это государство с НУЛЯ. Жаль, конечно. Люди, то есть первоцелинники уходят и вместе с ними и история страны уходит.
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