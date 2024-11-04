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≡ Худший клуб Казахстана назвали “фондом поддержки легионеров“
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50413
Худший клуб Казахстана назвали “фондом поддержки легионеров“
Отправлено: 04.11.24 - 17:31
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На совещании по развитию футбола аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев раскритиковал модель управления клубом "Шахтер", спортивные результаты которого оценил как "неутешительные".
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6700
Re: Худший клуб Казахстана назвали “фондом поддержки легионеров“
Отправлено: 04.11.24 - 17:31
#1
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Цитата://На совещании по развитию футбола аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев//

Это не тот аким области который при ПЛЮСОВОЙ температуре октября месяца, ЗАМОРОЗИЛ весь город Сарань- это надо же так УМУДРИТЬСЯ доработаться с новой котельной которую как и ЛРТ строили аж целых ДЕСЯТЬ лет!!



Зачем ему футбол, один чёрт он в нём не понимает, кроме РЕЗИНОВОГО денежнего бюджета - пусть идёт и занимается кочегарками - зимой ведь будет сопли морозить, отогревая трубы и котлы и снимаю вместо себя с должности очередного акима Сарани.
Ведь у него есть уже "чёрная" метка от Токаева- неполное служебное соответствие, как и у нашего Кумара за весенний паводок.

Это за таких ЧИНОВНИКОВ печётся политолог Калиев в соседней ветке ??
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