Re: Худший клуб Казахстана назвали “фондом поддержки легионеров“

Отправлено: - 17:31

Цитата://На совещании по развитию футбола аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев//



Это не тот аким области который при ПЛЮСОВОЙ температуре октября месяца, ЗАМОРОЗИЛ весь город Сарань- это надо же так УМУДРИТЬСЯ доработаться с новой котельной которую как и ЛРТ строили аж целых ДЕСЯТЬ лет!!







Зачем ему футбол, один чёрт он в нём не понимает, кроме РЕЗИНОВОГО денежнего бюджета - пусть идёт и занимается кочегарками - зимой ведь будет сопли морозить, отогревая трубы и котлы и снимаю вместо себя с должности очередного акима Сарани.

Ведь у него есть уже "чёрная" метка от Токаева- неполное служебное соответствие, как и у нашего Кумара за весенний паводок.



Это за таких ЧИНОВНИКОВ печётся политолог Калиев в соседней ветке ??