Re: Талгат КАЛИЕВ: Кто решил, что госслужащие должны вкалывать...

Отправлено: - 16:13

Да, да, вкалывают они день и ночь! Всё семейство как говорится в мехах и шеколаде, а страна в гуано! Порсмотрите на Европу, там в своё время вкалывали, сейчас только разваливают, наверно у нас учатся. Что уже забыли что было на момент 1991 года? Кто мешал и дальше продлжать работать? А я знаю, свобода действий всеобщая порука друг друга. Развалили все совхозы, все предприятия, а как покзала сама жизнь что напрасно! А в сфере профобразования что натворили? уничтожили все профучилища. Сейчас кинулись что хлеб убирать некому, погодите всё вкусное для вас история приготовила впереди! Вы уже сейчас не можете ничего поделать с тем что сегодня 4 ноября а хлеб местами стоит не убран! и не от того что его много как в урожайные года и площади огромные, а потому что работать некому! А вы тут про вкалывание чиновников. Пусть историю своей страны поучат, там чиновники вкалывали! А сейчас тачки перебирают и по тоям еженедельно катаются за какой счет? что то уже быстро забыли как и всё впрочем в нашей стране, про наклейки на госавтомобилях и прочее, одни шарахания из одной крайности в другую! И было создано огромное мощное государство! И примеров тому полон интернет . и количество правонарушений в среде чиновников ,не падает как напрмер в Белоруссии, а растёт в арифмитической прогресси! И чиновников на 20 лямов населения должно быть раз в 10-20 меньше, вот тогда они будут ввкалывать! но при условии что спрос с них будет жестокий, как в Китае. А как вы по другому собрались страну вытянуть с экономической ямы?