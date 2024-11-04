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≡ Спортсмен из Костанайской области стал чемпионом Всемирной гимназиады в Бахрейне
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50413
Спортсмен из Костанайской области стал чемпионом Всемирной гимназиады в Бахрейне
Отправлено: 04.11.24 - 16:56
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16-летний Арыстан Битекенов, мастер спорта РК по боксу был единственным представителем Костанайской области на этом турнире. В финале выиграл у 18-летнего боксера из Бразилии, который является чемпионом Панамерики.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5950
Re: Спортсмен из Костанайской области стал чемпионом Всемирной...
Отправлено: 04.11.24 - 16:56
#1
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Всем мира, добра и хорошего дня!

Молодец Арыстан!

В Будве (Черногория) завершился чемпионат мира-2024 по боксу среди молодежи, по итогам турнира сборная Казахстана завоевала семнадцать медалей - шесть золотых, одну серебряную и десять бронзовых. Общекомандное первое место.

Первая тройка по местам и завоёванным медалям молодежного ЧМ-2024 выглядит следующим образом:
1. Казахстан — 17 (6 золотых, 1 серебряная, 10 бронзовых).
2. Узбекистан — 13 (5-5-3).
3. Россия — 8 (5-2-1).

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