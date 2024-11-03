Отправлено: - 16:47

dvb:

когда большой ВАЛ, качественного зерна, как вы говорите ХАЙ-ПРО, очень мало?

saba:

Сколько процентов нашего урожая эта самая ХАЙ-

saba:

Почему все не ринулись выращивать пшеницу твёрдых сортов

saba:

разве урожайность всего того, что идёт на корма не выше , чем у пшеницы?

Цитата:Да, к сожалению это так: стандартная урожайность в нашей 3 степной зоне ( я говорю только и только про свою зону) при жаркой погоде и среднегодовой норме количестве выпадаемых осадков 230-250 мм- это гарантировано 8-10 ц/га - с натурой 780, клейковиной 30 и выше, ЧП более 250 - это и есть показатели ХАЙ ПРО и это тогда и будет- средненький ВАЛ по стране - который удобно и ПРИНИМАТЬ и ХРАНИТЬ и ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ и ПЕРЕМЕЩАТЬ и самое главное- ПРОДАВАТЬ по более высокой цене, то есть- количество ПРЕДЛОЖЕНИИ соответствуют количеству СПРОСА и ЦЕНА соответствует КАЧЕСТВУ.Большой ВАЛ почему случается:- потому что матушка природа вовремя и немеренно полила осадками во время вегетации ( роста) пшеницы. ЕЁ получается МНОГО и так как влаги было слишком МНОГО - пшеница на корню начинает болеть РЖАВЧИНОЙ и СЕПТИРИОЗОМ - вырастает очень много пшеницы, но НЕКАЧЕСТВЕННОЙ и её трудно продать, и если и продашь то за очень низкую цену. Вот поэтому большой урожай у нас случается только и только благодаря погоде, но никак не технологиям и удобрениям и призывам и лозунгам акимов всех уровней- и поэтому среди этой многочисленной и некачественной пшеницы мало пшеницы ХАЙ ПРО.Случись наоборот: то есть за время вегетации НЕ ВЫПАЛО ни одной капли дождя и солнце жарило нещадно( такое часто бывает) то урожай получиться СКУДНЫМ и зерно ЩУПЛЫМ: - клейковина зашкалит за 30, но не будет натуры или ещё какого либо показателя. Тоже будет мало пшеницы ХАЙ ПРО, и обратно же : - никакая передовая технология и никакая химия с удобрениями и никакие акимы с призывами и лозунгами - НЕ СПАСУТ фермера от неурожая.Не спорю: - удобрения и химия помогают и стимулируют растения к росту и повышению урожайности- это как анаболики и допинг для спортсменов. Но, они очень и очень ДОРОГИЕ, плюс химия, хорошая зарплата рабочих, дорогая солярка, конские цены на новую сельхозтехнику и запчасти - на выходе себестоимость тонны пшеницы приближается к 80 000 тенге- какой фермер будет работать себе в убыток ???Единственный выход, в наших условиях- что бы и урожай получать и за плодородием земли следить, это: -4-х или 5-ти польный паровой СЕВООБОРОТ, без применения удобрении и с минимальной химией.Цитата:В этом году если и будет процентов 2-3, то хорошо, а так в благоприятные годы - до 50 % от валового сбора.Цитата:Выращивают и довольно успешно: - она хорошо уходит на экспорт, но наши мельники, я писал об этом, ведут бизнес по казакпайски: - мешают пшеницу мягкую с твёрдой ( она стоит на порядок дороже чем мягкая) для получения дешёвой продукции и получения своей маржи и поэтому как правило все наши макароны- они РАЗВАРИВАЮТСЯ при варки и получается не итальянская паста, а разваренный вермишель.Цитата:Нет- кормовые культуры, такие как ячмень, овёс - в среднем, дают примерно такую же урожайность как и пшеница, тем более сейчас почти весь ячмень уходит не нашим животноводам, а в Китай - для глубокой переработки в кормовую муку.Кстати, многие мельники перестраиваются и строят линии по глубокой переработки зерна( любого) в кормовую муку, в основном для БЕЗДОННОГО рынка Китая.