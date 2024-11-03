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≡ В СО "Мичуринец" в Костанае продолжают умирать собаки
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50411
В СО "Мичуринец" в Костанае продолжают умирать собаки
Отправлено: 03.11.24 - 16:31
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- Считаю работу Южного отдела слабой. Экспертиза была проведена, но отравления до сих пор происходят в СО "Мичуринец"! - отмечает Анастасия СЕРИКОВА. - Неужели так сложно найти виновного, имея уже территориальное ограничение?!
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2392
В СО "Мичуринец" в Костанае продолжают умирать собаки
Отправлено: 04.11.24 - 12:31
#15
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Уважаемые пользователи, я вижу отклонение от темы статьи. Статья не о том, можно ли употреблять мясо каких-либо животных в пищу. А о преступлении, предусмотренном УК РК.
Далее отклонение будем удалять.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
939
В СО "Мичуринец" в Костанае продолжают умирать собаки
Отправлено: 04.11.24 - 13:26
#16
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Цитата:
Тимур Гафуров:
А о преступлении, предусмотренном УК РК.

Прошу пардону, а где там преступление? Вот это "мы нашли тушку с предположительно следами отравления"-не преступление. У меня тут сосед крыс травит (и правильно делает), я мышей травлю, так эти местные придурошные бездомные собаки потом жрут этих, уже мертвых, грызунов. Тоже потом иногда ходят квёлые и пырей активно потребляют (думаю не надо пояснять зачем собаки трескают траву). А иногда прямо таки и подыхают. И вот лично я фиг его знает то ли это ими клещ особо забористый попитался, а клещей с них можно каждый день по пригоршне собирать, то ли крыс с мышами обожрались, а то ли с мусорки близлежащего магазина чего-нибудь протухшего. Вот почему эти активисты решили что тех собак кто-то целенаправленно отравляет? Сейчас извините "сезон, все не желательные гости активно в дома и сараи прутся? Почему они не могли точно также объесться дохлых крыс с мышами?
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2392
В СО "Мичуринец" в Костанае продолжают умирать собаки
Отправлено: 04.11.24 - 13:44
#17
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Цитата:
Карачун:
Прошу пардону, а где там преступление?

Проводится досудебное расследование. Оно и покажет.
Я не говорю, что было совершено преступление. Я говорю, что в статье идет речь об этом.
И о том, что писать здесь о кулинарных особенностях не нужно.
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