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≡ Талгат КАЛИЕВ: Кто решил, что госслужащие должны вкалывать исключительно за еду?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50411
Талгат КАЛИЕВ: Кто решил, что госслужащие должны вкалывать исключительно за еду?
Отправлено: 04.11.24 - 12:39
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Как бы там ни было, госслужащие – отдельная каста людей, вращающих наш суверенный казахстанский глобус. Может, и не благодаря им заходит и всходит вовремя солнышко, но всё остальное зависит от них. И лишение их премий, при всём отсутствии моей личной симпатии к этой категории граждан, выглядит, мягко говоря, убийственно жестоко.
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
424
Re: Талгат КАЛИЕВ: Кто решил, что госслужащие должны вкалывать...
Отправлено: 04.11.24 - 12:39
#1
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Накинул пару лопат на вентилятор..... Берем попкорн и читаем коментарии....
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6159
Re: Талгат КАЛИЕВ: Кто решил, что госслужащие должны вкалывать...
Отправлено: 04.11.24 - 12:52
#2
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А я где то согласен с автором статьи! То что мера абсолютно популистская вообще не обсуждается. Я всегда говорю и буду говорить, что главная беда нашего государства не коррупция, а неэффективность, некомпетентность и безинициативность наших чиновников. Плохо выражают свои мысли,разговаривая на другом чиновничьем языке, не умеют рассказать о своих инициативах, боятся самой инициативы, потому что можно сесть за решётку за эту самую инициативу. В мыслях как раз таки не служение стране и его народу, а как угодить вышестоящему начальству, претворив его "мудрые" указания в жизнь и не нарушив при этом законы. Вот примерный портрет нашего нынешнего чиновника. Так что переделывать нужно саму систему государственного управления, что на сегодняшний день при нашем Мажилисе и правительстве невозможно!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6159
Re: Талгат КАЛИЕВ: Кто решил, что госслужащие должны вкалывать...
Отправлено: 04.11.24 - 12:56
#3
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А это решение Минфина выглядит как решение например царевны Софьи при стрелецком бунте. Давайте выкинем для усмирения толпы кого-нибудь. И выкинули татарского царевича объявив его виновником всех бед. На время, толпа растерзав царевича разошлась! Только это не решение проблемы! Прошу прошения за исторический пример, праздник в России как то навеял, всколыхнул остатки образования.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7182
Re: Талгат КАЛИЕВ: Кто решил, что госслужащие должны вкалывать...
Отправлено: 04.11.24 - 13:00
#4
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От этой писанины захотелось рыдать во весь голос и так жалко стало - СЕБЯ!
Разве не стремятся чиновники устроить своих отпрысков в акиматы,в болашаки и сегодняшняя действительность прямой результат их работы. Что-то не наблюдал я среди сантехников (шахтеров,комбайнеров и тд) детей чиновников. Случись помереть кому-нибудь из этого ряда, как тот судья,сын которого 36 лямов вытянул из бюджета за смерть папаши на рабочем месте. Так вот, чиновников стало много и прежде чем давать им премию (поднимать з/п) привязать их прямой ответственностью за свою работу.
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