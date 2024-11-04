Re: Талгат КАЛИЕВ: Кто решил, что госслужащие должны вкалывать...

Отправлено: - 12:52

А я где то согласен с автором статьи! То что мера абсолютно популистская вообще не обсуждается. Я всегда говорю и буду говорить, что главная беда нашего государства не коррупция, а неэффективность, некомпетентность и безинициативность наших чиновников. Плохо выражают свои мысли,разговаривая на другом чиновничьем языке, не умеют рассказать о своих инициативах, боятся самой инициативы, потому что можно сесть за решётку за эту самую инициативу. В мыслях как раз таки не служение стране и его народу, а как угодить вышестоящему начальству, претворив его "мудрые" указания в жизнь и не нарушив при этом законы. Вот примерный портрет нашего нынешнего чиновника. Так что переделывать нужно саму систему государственного управления, что на сегодняшний день при нашем Мажилисе и правительстве невозможно!