НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В СО "Мичуринец" в Костанае продолжают умирать собаки
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50410
В СО "Мичуринец" в Костанае продолжают умирать собаки
Отправлено: 03.11.24 - 16:31
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Считаю работу Южного отдела слабой. Экспертиза была проведена, но отравления до сих пор происходят в СО "Мичуринец"! - отмечает Анастасия СЕРИКОВА. - Неужели так сложно найти виновного, имея уже территориальное ограничение?!
Читать новость

E
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
83
Re: В СО "Мичуринец" в Костанае продолжают умирать...
Отправлено: 03.11.24 - 16:31
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
волонтеры готовы заплатить 600 000 тенге".
Неслабо волонтёры волонтёрят. Молодцы.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42152
Re: В СО "Мичуринец" в Костанае продолжают умирать...
Отправлено: 03.11.24 - 19:37
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, я уже в Инсте сказал ей.
Ну да, 600 тысяч за голову человека, им там денег некуда девать наверно.
Охотники за головами..
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6691
Re: В СО "Мичуринец" в Костанае продолжают умирать...
Отправлено: 03.11.24 - 20:02
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
600 тысяч за голову человека


Павлики Морозовы, вперёд !!!
А, почему они ( волонтёры) сами не найдут этого человека, если это НЕ СЛОЖНО ??
Профайл
Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
232
Re: В СО "Мичуринец" в Костанае продолжают умирать...
Отправлено: 03.11.24 - 20:17
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ,собственно, почему эти собаки живут в СО ?Люди выращивают в саду растения, создают природный уют, а тут - вонь, лай, мухи !Пусть волонтёры забирают собак домой, а оставшихся подвергнуть утилизации.
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2094
В СО "Мичуринец" в Костанае продолжают умирать собаки
Отправлено: 03.11.24 - 20:39
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Волонтер Анастасия СЕРИКОВА отметила, что хоть Южный отдел УП Костаная изначально помогал им в расследовании преступления, сейчас, на ее взгляд, полиция бездействует.

Источник:

А где результаты экспертизы которые на прямую указывали бы об отравлений собак? Возможно они умирают от инфекционных заболеваний . Потому что в местах скопления такого большого количества животных и и содержание в антисанитарных всё возможно..идёт естественный отбор , и ещё один момент упустили, конкуренция между "собачниками" на рынке попрошайничества. Нанимайте себе охранную организацию раз такие богатые..у полиции своей работы хватает, как кроме проблем с собачим бизнесом

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 03.11.2024 - 21:40]
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1789
Re: В СО "Мичуринец" в Костанае продолжают умирать...
Отправлено: 03.11.24 - 22:23
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пять потенциальных живодёров отметились. Можно на учёт брать.
Профайл
Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
232
Re: В СО "Мичуринец" в Костанае продолжают умирать...
Отправлено: 03.11.24 - 22:45
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Skeptic:
Пять потенциальных живодёров отметились. Можно на учёт брать
Хочу заметить, что подсчёт у вас не корректный, за мной ещё 9 человек с такой же позицией. Хочу напомнить, что мораль - это правила, которые придумали люди, чтобы не мешать друг другу жить. Это касается всех сторон жизни : собаки, караоке, дрель ночью и т. д.Вот захотела девушка содержать собачек, так и флаг в руки ! Нет, начинаются танцы с бубнами: нам нужно то, обеспечьте нам это. Каждый сам несёт свои вещи ! А если тяжело, то не хватай большой вес, никто не обязан создавать зелёную улицу вашим хотелкам !
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6153
В СО "Мичуринец" в Костанае продолжают умирать собаки
Отправлено: 04.11.24 - 07:06
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
EvilWizard:
Неслабо волонтёры волонтёрят. Молодцы

Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
раз такие богатые

Я не по теме, по теме мне сказать нечего, мне и собак жаль и людей понимаю. Почему всех так раздражают деньги в чужом кармане, особенно если по их мнению они тратятся неправильно. На кальян, на вип номер, на собак , каждый ведь тратит свои деньги, или обязан только на одобренные обществом и государством дела?

[Исправлено: saba, 04.11.2024 - 08:10]
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1789
В СО "Мичуринец" в Костанае продолжают умирать собаки
Отправлено: 04.11.24 - 11:09
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Филипповна:
за мной ещё 9 человек с такой же позицией.

Именно поэтому, к сожалению, нам ещё очень и очень далеко до уровня, когда общество считается цивилизованным.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16916
Re: В СО "Мичуринец" в Костанае продолжают умирать...
Отправлено: 04.11.24 - 11:18
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
волонтеры готовы заплатить 600 000 тенге".


малавата пока
когда сумма дойдет до 1 млн
я подговорю бомжа с района
приведу его в полицию, он признается что покормил собак сосисками которые нашел на помойке
собаки подохли от этого но бомж не хотел их убивать
полиции не останется ничего как отпустить его
мы поделим с ним миллион
все довольны)))
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Потому что в местах скопления такого большого количества животных и и содержание в антисанитарных всё возможно

что это за приют такой при котором собаки не на территории приюта находятся а бегают по дачному участку?
заповедная зона уже какая то
где дачники выступают в роли закуски
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
937
В СО "Мичуринец" в Костанае продолжают умирать собаки
Отправлено: 04.11.24 - 11:46
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все никак не могу себе представить мыслительную конструкцию при которой жрать мясо можно, но если где-то там сдохла очередная собака нужно тут же охать ахать и рыдать. Вот по какому принципу вообще это собака или кошка? Вороны, крысы, дельфины, приматы, осьминоги, да волки в конце концов умнее. Куча животных красивее этих двоих. Почему?
И почему отравить или иным способом умертвить собаку или кошку это фу-фу-фу,а лишить их же возможности размножаться, попутно нарушив внутренние регуляторные механизмы, это "мы молодцы", мы "цывылизованные"?
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15511
В СО "Мичуринец" в Костанае продолжают умирать собаки
Отправлено: 04.11.24 - 11:47
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну идея в принципе нормальная) Можно упростить. Самому прийти к волонтёрам и сказать я накормил собак сосисками из местного магазина. Потому что я очень люблю собак и всегда их кормлю. Давай те мне 600 000.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6691
В СО "Мичуринец" в Костанае продолжают умирать собаки
Отправлено: 04.11.24 - 11:48
#13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Skeptic:
нам ещё очень и очень далеко до уровня, когда общество считается цивилизованным


Может каждый начнёт с себя, и не будет говорить за всех: " НАМ " и для начала - перестанет элементарно ПРИВИРАТЬ приписывая властям официальный ЗАПРЕТ на изучение в казахстанских школах именно РУССКОГО языка и именно почему то со второго класса.
Цивилизация была и есть у всех и у каждого народа она разная: - цивилизация майя и ацтеков считается передовой для своего времени, как и у китайцев и египтян, так же как и цивилизация древних кочевников и степняков - тоже для своего времени была передовой ( почта России - это по сути и есть монгольские станции лошадей).
Очевидно вы ошибочно принимаете - умение ссать в унитаз, сморкаться в носовой платок, членораздельно и высокохудожественно материться и при этом передвигаться на электромобилях- так это, наверное- уровень всеобщей грамотности и индустриального развитие данного общества.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 77, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 77
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS