В СО "Мичуринец" в Костанае продолжают умирать собаки
Отправлено: 03.11.24 - 16:31
- Считаю работу Южного отдела слабой. Экспертиза была проведена, но отравления до сих пор происходят в СО "Мичуринец"! - отмечает Анастасия СЕРИКОВА. - Неужели так сложно найти виновного, имея уже территориальное ограничение?! Читать новость
А где результаты экспертизы которые на прямую указывали бы об отравлений собак? Возможно они умирают от инфекционных заболеваний . Потому что в местах скопления такого большого количества животных и и содержание в антисанитарных всё возможно..идёт естественный отбор , и ещё один момент упустили, конкуренция между "собачниками" на рынке попрошайничества. Нанимайте себе охранную организацию раз такие богатые..у полиции своей работы хватает, как кроме проблем с собачим бизнесом
Skeptic: Пять потенциальных живодёров отметились. Можно на учёт брать
Хочу заметить, что подсчёт у вас не корректный, за мной ещё 9 человек с такой же позицией. Хочу напомнить, что мораль - это правила, которые придумали люди, чтобы не мешать друг другу жить. Это касается всех сторон жизни : собаки, караоке, дрель ночью и т. д.Вот захотела девушка содержать собачек, так и флаг в руки ! Нет, начинаются танцы с бубнами: нам нужно то, обеспечьте нам это. Каждый сам несёт свои вещи ! А если тяжело, то не хватай большой вес, никто не обязан создавать зелёную улицу вашим хотелкам !
Я не по теме, по теме мне сказать нечего, мне и собак жаль и людей понимаю. Почему всех так раздражают деньги в чужом кармане, особенно если по их мнению они тратятся неправильно. На кальян, на вип номер, на собак , каждый ведь тратит свои деньги, или обязан только на одобренные обществом и государством дела?
малавата пока когда сумма дойдет до 1 млн я подговорю бомжа с района приведу его в полицию, он признается что покормил собак сосисками которые нашел на помойке собаки подохли от этого но бомж не хотел их убивать полиции не останется ничего как отпустить его мы поделим с ним миллион все довольны))) Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников: Потому что в местах скопления такого большого количества животных и и содержание в антисанитарных всё возможно
что это за приют такой при котором собаки не на территории приюта находятся а бегают по дачному участку? заповедная зона уже какая то где дачники выступают в роли закуски
Все никак не могу себе представить мыслительную конструкцию при которой жрать мясо можно, но если где-то там сдохла очередная собака нужно тут же охать ахать и рыдать. Вот по какому принципу вообще это собака или кошка? Вороны, крысы, дельфины, приматы, осьминоги, да волки в конце концов умнее. Куча животных красивее этих двоих. Почему? И почему отравить или иным способом умертвить собаку или кошку это фу-фу-фу,а лишить их же возможности размножаться, попутно нарушив внутренние регуляторные механизмы, это "мы молодцы", мы "цывылизованные"?
Ну идея в принципе нормальная) Можно упростить. Самому прийти к волонтёрам и сказать я накормил собак сосисками из местного магазина. Потому что я очень люблю собак и всегда их кормлю. Давай те мне 600 000.
Skeptic: нам ещё очень и очень далеко до уровня, когда общество считается цивилизованным
Может каждый начнёт с себя, и не будет говорить за всех: " НАМ " и для начала - перестанет элементарно ПРИВИРАТЬ приписывая властям официальный ЗАПРЕТ на изучение в казахстанских школах именно РУССКОГО языка и именно почему то со второго класса. Цивилизация была и есть у всех и у каждого народа она разная: - цивилизация майя и ацтеков считается передовой для своего времени, как и у китайцев и египтян, так же как и цивилизация древних кочевников и степняков - тоже для своего времени была передовой ( почта России - это по сути и есть монгольские станции лошадей). Очевидно вы ошибочно принимаете - умение ссать в унитаз, сморкаться в носовой платок, членораздельно и высокохудожественно материться и при этом передвигаться на электромобилях- так это, наверное- уровень всеобщей грамотности и индустриального развитие данного общества.
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