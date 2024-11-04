НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Тобол» выиграл у претендента на золото чемпионата Казахстана по футболу и вплотную приблизился к лидирующей тройке команд
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50410
«Тобол» выиграл у претендента на золото чемпионата Казахстана по футболу и вплотную приблизился к лидирующей тройке команд
Отправлено: 04.11.24 - 10:48
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эта игра решала многое в борьбе и за призовые места, и за попадание в еврокубки. Накануне встречи в Костанае «Астану» обошел в чемпионской гонке «Кайрат». А у костанайцев сохранялись шансы на попадание в тройку.
Читать новость

Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3458
«Тобол» выиграл у претендента на золото чемпионата Казахстана по футболу и вплотную приблизился к лидирующей тройке команд
Отправлено: 04.11.24 - 10:48
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще-то, судил встречу не Тевяшов, т.к. с ним был связан целый скандал на всю страну. Будьте внимательны.
Цитата:
Однако арбитр встречи Денис Тевяшов из Уральска отменил взятие


[Исправлено: Козлов я, 04.11.2024 - 11:50]
Профайл
Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2390
Re: «Тобол» выиграл у претендента на золото чемпионата...
Отправлено: 04.11.24 - 11:25
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Вообще-то, судил встречу не Тевяшов,

Исправил. Спасибо
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 83, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 83
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS