Отправлено: - 11:24

Михаил Сергеевич остановил взгляд на мне и строго сказал: «Выключи свою «молотилку»



Цитата:это только со своим народом горбач так грубо и по хамски себя велпри рейгане и буше он там шоркался как собачка на задних лапкахумолял закончить холодную войнуа потом бегал пиццу американскую рекламировал где западные режиссеры грубо его поправляли на сьемках что он играет как табуреткапервый и последний президент сверхдержавы блин)