В СО "Мичуринец" в Костанае продолжают умирать собаки
Отправлено: 03.11.24 - 16:31
- Считаю работу Южного отдела слабой. Экспертиза была проведена, но отравления до сих пор происходят в СО "Мичуринец"! - отмечает Анастасия СЕРИКОВА. - Неужели так сложно найти виновного, имея уже территориальное ограничение?! Читать новость
А где результаты экспертизы которые на прямую указывали бы об отравлений собак? Возможно они умирают от инфекционных заболеваний . Потому что в местах скопления такого большого количества животных и и содержание в антисанитарных всё возможно..идёт естественный отбор , и ещё один момент упустили, конкуренция между "собачниками" на рынке попрошайничества. Нанимайте себе охранную организацию раз такие богатые..у полиции своей работы хватает, как кроме проблем с собачим бизнесом
Skeptic: Пять потенциальных живодёров отметились. Можно на учёт брать
Хочу заметить, что подсчёт у вас не корректный, за мной ещё 9 человек с такой же позицией. Хочу напомнить, что мораль - это правила, которые придумали люди, чтобы не мешать друг другу жить. Это касается всех сторон жизни : собаки, караоке, дрель ночью и т. д.Вот захотела девушка содержать собачек, так и флаг в руки ! Нет, начинаются танцы с бубнами: нам нужно то, обеспечьте нам это. Каждый сам несёт свои вещи ! А если тяжело, то не хватай большой вес, никто не обязан создавать зелёную улицу вашим хотелкам !
Я не по теме, по теме мне сказать нечего, мне и собак жаль и людей понимаю. Почему всех так раздражают деньги в чужом кармане, особенно если по их мнению они тратятся неправильно. На кальян, на вип номер, на собак , каждый ведь тратит свои деньги, или обязан только на одобренные обществом и государством дела?
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