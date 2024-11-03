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≡ Полный запрет кальянов: в Минздраве сообщили подробности
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50408
Полный запрет кальянов: в Минздраве сообщили подробности
Отправлено: 03.11.24 - 23:24
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Могут ли в Казахстане ввести полный запрет на продажу и курение кальянов, рассказали в Министерстве здравоохранения. Курение кальянов в общественных местах запрещено законом, однако их реализация все еще легальна.
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§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
83
Re: Полный запрет кальянов: в Минздраве сообщили подробности
Отправлено: 03.11.24 - 23:24
#1
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Значит, ровно по этой же причине должны запретить и алкоголь (весь), и сигареты (все), и энергетики - и всем. Раз ставят вопрос о запрете продажи кальяна. Им вот действительно заняться что ли нечем? Так-то чем хочу - тем и травлюсь у себя дома, моё дело, не государственное.
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6148
Re: Полный запрет кальянов: в Минздраве сообщили подробности
Отправлено: 04.11.24 - 07:46
#2
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По мнению представителей министерства, казахстанцы не соблюдают закон, запрещающий курение кальянов из-за недостаточно высоких штрафов.
Это из статьи. Я бы добавил по мнению всех министерств в Казахстане недостаточно высокие штрафы на ВСЁ!!! Просто возмутительно какая часть населения ещё остаётся неоштрафованными, а если и штрафуются то на недопустимо маленькую сумму!!!
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