Re: Полный запрет кальянов: в Минздраве сообщили подробности

Отправлено: - 23:24

Значит, ровно по этой же причине должны запретить и алкоголь (весь), и сигареты (все), и энергетики - и всем. Раз ставят вопрос о запрете продажи кальяна. Им вот действительно заняться что ли нечем? Так-то чем хочу - тем и травлюсь у себя дома, моё дело, не государственное.