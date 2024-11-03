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≡ Тимур КАЛДЫБАЕВ: Что ждать человеку от ИИ?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50407
Тимур КАЛДЫБАЕВ: Что ждать человеку от ИИ?
Отправлено: 03.11.24 - 12:27
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Технологический прогресс идёт такими темпами, что многие не успевают за ним следовать, а общество вновь оказывается перед извечным выбором: принять инновации или оттолкнуть их? Ответ лежит не только в каждом из нас, но и в уровне зрелости общества в целом.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15510
Тимур КАЛДЫБАЕВ: Что ждать человеку от ИИ?
Отправлено: 03.11.24 - 12:27
#1
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Цитата:
Увидим ли восстание машин?

Я видел будущее.
Скоро в 2100г будет восстание машин против человечества. Но у людей будет крутой предводитель Кайл Ривз он отправится в прошлое что б изменить будущее. Битва машин и человечества будет происходит одновременно в двух временных потоков. В прошлом и будущем. И человек победит ИИ

[Исправлено: Vit, 03.11.2024 - 12:28]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16913
Re: Тимур КАЛДЫБАЕВ: Что ждать человеку от ИИ?
Отправлено: 03.11.24 - 12:28
#2
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Будет иронично если весь текст статьи написан в чат джипити и немного отредактирован человеком))
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6145
Re: Тимур КАЛДЫБАЕВ: Что ждать человеку от ИИ?
Отправлено: 03.11.24 - 12:30
#3
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Я говорю, слушал Мунтяна из mr Freeman , он говорит, что полная победа ИИ будет в 2041 году, а в дальнейшем судьба человечества будет зависеть от милости ИИ, будет милостивым разрешит жить бесполезному человечеству, нет так на раз- два искоренить
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24798
Re: Тимур КАЛДЫБАЕВ: Что ждать человеку от ИИ?
Отправлено: 03.11.24 - 14:19
#4
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Воды налили, никакой конкретики. Статья ниочем.

Цитата:
abaika95:
Будет иронично если весь текст статьи написан в чат джипити и немного отредактирован человеком))

Будет иронично если эксперт в области ИИ не использовал ИИ ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24798
Re: Тимур КАЛДЫБАЕВ: Что ждать человеку от ИИ?
Отправлено: 03.11.24 - 14:21
#5
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Цитата:
Пример тому - нефтегазовая отрасль, где ИИ становится не врагом, а союзником в достижении успеха.

Там можно было вместо нефтегазовой любую отрасль указать. Проверять же никто не будет :-)
Факты не приведены, можно писать что вздумается.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16913
Тимур КАЛДЫБАЕВ: Что ждать человеку от ИИ?
Отправлено: 03.11.24 - 15:02
#6
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Цитата:
maxsaf:
Будет иронично если эксперт в области ИИ не использовал ИИ

Не всегда эксперт в какой то области означает что он эту область применяет у себя в быту

Джобс запрещал дома пользоваться детям смартфонами и заставлял читать книги

Сахаров выступал против своего же продукта

И эксперт по ИИ вполне может быть сторонником отказа от ИИ
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
936
Re: Тимур КАЛДЫБАЕВ: Что ждать человеку от ИИ?
Отправлено: 03.11.24 - 15:07
#7
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Цитата:
поработят ли нас роботы? Увидим ли восстание машин? Лишимся ли привычных рабочих мест?.

Ответы:
Нет.
Нет.
Да, но появятся другие.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15510
Re: Тимур КАЛДЫБАЕВ: Что ждать человеку от ИИ?
Отправлено: 03.11.24 - 18:00
#8
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Цитата:
Карачун:
Да, но появятся другие.

Операторы аватаров или суррогатов как в к/ф с брюс уиллисом)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42152
Re: Тимур КАЛДЫБАЕВ: Что ждать человеку от ИИ?
Отправлено: 03.11.24 - 19:39
#9
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Какое ИИ, у нас древнейшее сельхозоборудование, медицина, даже нет современных мусорных машин, не говоря уже о других технологиях Запада, какое ИИ?
Че он там голову морочит?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24798
Re: Тимур КАЛДЫБАЕВ: Что ждать человеку от ИИ?
Отправлено: 03.11.24 - 19:54
#10
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Цитата:
abaika95:
Не всегда эксперт в какой то области означает что он эту область применяет у себя в быту

А про быт я и не говорил. Речь о профессиональной деятельности. Эксперт ИИ просто обязан его использовать, как минимум, а как максимум -участвовать в развитии.
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Z
§ ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
158
Re: Тимур КАЛДЫБАЕВ: Что ждать человеку от ИИ?
Отправлено: 03.11.24 - 22:25
#11
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Нет никакого ИИ и врят ли когда он появится! Не вводите людей в заблуждение! Есть набор программ и сеть мощнейших машин объединённых в одну. И управляет всем этим ЧЕЛОВЕК! И если он не имеет необходимых человеческих качеств то ждём беды! А что бы этого не произошло достп к этому должен быть ограничен! Любая технология в руках дурака оружие!
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1788
Тимур КАЛДЫБАЕВ: Что ждать человеку от ИИ?
Отправлено: 03.11.24 - 22:57
#12
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В конце 80-х у нас впервые массово, наряду с советскими ЭВМ "Искра-1030" появились т.н. IBM-совместимые компьютеры...
Техника была дорогая, купить её могли себе позволить только организации.
Я был среди тех, кто обучился сам и потом занялся обучением всех желающих работать на них.
Так вот... В народе поселилась паника на тему, "сейчас везде поставят компьютеры и нас уволят!" :-)
Особенно сопротивлялись новшеству бухгалтера и прочие экономисты.
В производственных и технических отделах освоение шло на ура.
...
Прошли годы. Компьютеры сейчас стоят где надо и не надо. Бумаг стало не сильно меньше. Бухгалтера, экономисты и прочие "эффективные манагеры" плодятся с невиданной скоростью. Безработицы не наблюдается.
...
Думаю, что и ИИ тоже скоро станет обычным рабочим инструментом, как и ПК, который практически в 80-90% случаев используется, как обычная печатная машинка. В крайнем случае - как калькулятор.
...
Что касается "восстания машин"... :-) Посмотрите старый детский советский фильм "Отроки во вселенной".
Там очень просто и наглядно про решение проблемы восстания показано. :-)
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