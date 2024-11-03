Отправлено: - 22:45

Skeptic:

Пять потенциальных живодёров отметились. Можно на учёт брать

Цитата:Хочу заметить, что подсчёт у вас не корректный, за мной ещё 9 человек с такой же позицией. Хочу напомнить, что мораль - это правила, которые придумали люди, чтобы не мешать друг другу жить. Это касается всех сторон жизни : собаки, караоке, дрель ночью и т. д.Вот захотела девушка содержать собачек, так и флаг в руки ! Нет, начинаются танцы с бубнами: нам нужно то, обеспечьте нам это. Каждый сам несёт свои вещи ! А если тяжело, то не хватай большой вес, никто не обязан создавать зелёную улицу вашим хотелкам !