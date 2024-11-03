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Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=54086 Волонтер Анастасия СЕРИКОВА отметила, что хоть Южный отдел УП Костаная изначально помогал им в расследовании преступления, сейчас, на ее взгляд, полиция бездействует.Источник:

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 03.11.2024 - 21:40]

Цитата:А где результаты экспертизы которые на прямую указывали бы об отравлений собак? Возможно они умирают от инфекционных заболеваний . Потому что в местах скопления такого большого количества животных и и содержание в антисанитарных всё возможно..идёт естественный отбор , и ещё один момент упустили, конкуренция между "собачниками" на рынке попрошайничества. Нанимайте себе охранную организацию раз такие богатые..у полиции своей работы хватает, как кроме проблем с собачим бизнесом