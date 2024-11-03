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Тимур КАЛДЫБАЕВ: Что ждать человеку от ИИ?
Тимур КАЛДЫБАЕВ: Что ждать человеку от ИИ?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50407
Тимур КАЛДЫБАЕВ: Что ждать человеку от ИИ?
Отправлено: 03.11.24 - 12:27
Технологический прогресс идёт такими темпами, что многие не успевают за ним следовать, а общество вновь оказывается перед извечным выбором: принять инновации или оттолкнуть их? Ответ лежит не только в каждом из нас, но и в уровне зрелости общества в целом.
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Тимур КАЛДЫБАЕВ: Что ждать человеку от ИИ?
Отправлено: 03.11.24 - 12:27
Цитата:
Я видел будущее.
Скоро в 2100г будет восстание машин против человечества. Но у людей будет крутой предводитель Кайл Ривз он отправится в прошлое что б изменить будущее. Битва машин и человечества будет происходит одновременно в двух временных потоков. В прошлом и будущем. И человек победит ИИ
[Исправлено: Vit, 03.11.2024 - 12:28]
Увидим ли восстание машин?
Я видел будущее.
Скоро в 2100г будет восстание машин против человечества. Но у людей будет крутой предводитель Кайл Ривз он отправится в прошлое что б изменить будущее. Битва машин и человечества будет происходит одновременно в двух временных потоков. В прошлом и будущем. И человек победит ИИ
[Исправлено: Vit, 03.11.2024 - 12:28]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16913
Re: Тимур КАЛДЫБАЕВ: Что ждать человеку от ИИ?
Отправлено: 03.11.24 - 12:28
Будет иронично если весь текст статьи написан в чат джипити и немного отредактирован человеком))
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6145
Re: Тимур КАЛДЫБАЕВ: Что ждать человеку от ИИ?
Отправлено: 03.11.24 - 12:30
Я говорю, слушал Мунтяна из mr Freeman , он говорит, что полная победа ИИ будет в 2041 году, а в дальнейшем судьба человечества будет зависеть от милости ИИ, будет милостивым разрешит жить бесполезному человечеству, нет так на раз- два искоренить
Re: Тимур КАЛДЫБАЕВ: Что ждать человеку от ИИ?
Отправлено: 03.11.24 - 14:19
Воды налили, никакой конкретики. Статья ниочем.
Цитата:
Будет иронично если эксперт в области ИИ не использовал ИИ
Цитата:
abaika95:
Будет иронично если весь текст статьи написан в чат джипити и немного отредактирован человеком))
Будет иронично если весь текст статьи написан в чат джипити и немного отредактирован человеком))
Будет иронично если эксперт в области ИИ не использовал ИИ
Re: Тимур КАЛДЫБАЕВ: Что ждать человеку от ИИ?
Отправлено: 03.11.24 - 14:21
Цитата:
Там можно было вместо нефтегазовой любую отрасль указать. Проверять же никто не будет
Факты не приведены, можно писать что вздумается.
Пример тому - нефтегазовая отрасль, где ИИ становится не врагом, а союзником в достижении успеха.
Там можно было вместо нефтегазовой любую отрасль указать. Проверять же никто не будет
Факты не приведены, можно писать что вздумается.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16913
Тимур КАЛДЫБАЕВ: Что ждать человеку от ИИ?
Отправлено: 03.11.24 - 15:02
Цитата:
Не всегда эксперт в какой то области означает что он эту область применяет у себя в быту
Джобс запрещал дома пользоваться детям смартфонами и заставлял читать книги
Сахаров выступал против своего же продукта
И эксперт по ИИ вполне может быть сторонником отказа от ИИ
maxsaf:
Будет иронично если эксперт в области ИИ не использовал ИИ
Будет иронично если эксперт в области ИИ не использовал ИИ
Не всегда эксперт в какой то области означает что он эту область применяет у себя в быту
Джобс запрещал дома пользоваться детям смартфонами и заставлял читать книги
Сахаров выступал против своего же продукта
И эксперт по ИИ вполне может быть сторонником отказа от ИИ
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 936
Re: Тимур КАЛДЫБАЕВ: Что ждать человеку от ИИ?
Отправлено: 03.11.24 - 15:07
Цитата:
Ответы:
Нет.
Нет.
Да, но появятся другие.
поработят ли нас роботы? Увидим ли восстание машин? Лишимся ли привычных рабочих мест?.
Ответы:
Нет.
Нет.
Да, но появятся другие.
Re: Тимур КАЛДЫБАЕВ: Что ждать человеку от ИИ?
Отправлено: 03.11.24 - 18:00
Цитата:
Операторы аватаров или суррогатов как в к/ф с брюс уиллисом)
Карачун:
Да, но появятся другие.
Да, но появятся другие.
Операторы аватаров или суррогатов как в к/ф с брюс уиллисом)
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42152
Re: Тимур КАЛДЫБАЕВ: Что ждать человеку от ИИ?
Отправлено: 03.11.24 - 19:39
Какое ИИ, у нас древнейшее сельхозоборудование, медицина, даже нет современных мусорных машин, не говоря уже о других технологиях Запада, какое ИИ?
Че он там голову морочит?
Че он там голову морочит?
Re: Тимур КАЛДЫБАЕВ: Что ждать человеку от ИИ?
Отправлено: 03.11.24 - 19:54
Цитата:
А про быт я и не говорил. Речь о профессиональной деятельности. Эксперт ИИ просто обязан его использовать, как минимум, а как максимум -участвовать в развитии.
abaika95:
Не всегда эксперт в какой то области означает что он эту область применяет у себя в быту
Не всегда эксперт в какой то области означает что он эту область применяет у себя в быту
А про быт я и не говорил. Речь о профессиональной деятельности. Эксперт ИИ просто обязан его использовать, как минимум, а как максимум -участвовать в развитии.
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